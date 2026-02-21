Külföld :: 2026. február 21. 06:53 ::

Spanyolország a venezuelai ideiglenes elnök elleni szankciók visszavonását kéri az EU-tól

Spanyolország a venezuelai ideiglenes elnök, Delcy Rodríguez elleni szankciók visszavonását kéri az Európai Uniótól, miután a dél-amerikai ország Nemzetgyűlése jóváhagyta az ellenzék által követelt amnesztiát a politikai foglyok számára - jelentette be José Manuel Albares külügyminiszter pénteken Barcelonában.

"A szankciók sosem célok, hanem eszközök a célok eléréséhez, hogy ez a széles körű, békés és demokratikus párbeszéd megvalósulhasson Venezuelában. Ha lépéseket tesznek ennek érdekében, az Európai Uniónak is lépnie kell" - fogalmazott a tárcavezető, aki alapvető fontosságúnak nevezte Venezuela jelenlegi támogatását.

Mint mondta, bízik abban, hogy az amnesztia - amely fogalmazása szerint "erős jelzés" arra, hogy Venezuela jó úton halad - a lehető legteljesebb lesz. "Mi pedig arra bátorítjuk Delcy Rodríguezt, folytassa a lépéseket ebbe az irányba", hogy azok, akik szeretnének, hazatérhessenek Venezuelába - tette hozzá.

A venezuelai nemzetgyűlés csütörtökön fogadta el egyhangúlag az amnesztiatörvényt, amely a 2002 és 2025 között elítélt politikai foglyokra vonatkozik, de kizárja azokat, akik fegyveres vagy erőszakos cselekményeket szorgalmaztak vagy követtek el a dél-amerikai országban.

Delcy Rodríguez ideiglenes elnök még januárban ígérte meg az amnesztiatörvényt, azt követően, hogy január 3-án Nicolás Maduró elnököt és feleségét amerikai különleges erők elfogták és New Yorkba vitték, hogy kábítószer-kereskedelem vádjával bíróság elé állítsák. Azóta Caracas Washington nyomására már több száz politikai foglyot szabadon bocsátott.

A Foro Penal nevű civil szervezet szerint a venezuelai hatóságok az év eleje óta több mint 440 politikai foglyot engedtek szabadon, de több mint 600-an továbbra is őrizetben vannak. Sokan közülük a Maduro 2024-es újraválasztása elleni tüntetések során kerültek őrizetbe.

Az amnesztia számos bebörtönzött kormányellenes személy, aktivista és kritikus újságíró szabadon bocsátását eredményezheti.

(MTI)