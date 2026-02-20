Külföld :: 2026. február 20. 23:26 ::

Dán kormány: az ország felkészül minden lehetséges válságra

Dánia "teljes készültségi" stratégiát indít útjára annak érdekében, hogy megerősítse az országot az esetleges háborúk, hibrid támadások vagy természeti katasztrófák ellen - jelentette be Torsten Schack Pedersen, a szociális biztonságért és megelőzésért felelős miniszter pénteken.

A kormány 1,2 milliárd dán koronát (60 milliárd forint) tervez pótlólagosan beruházni a nemzeti készültségi stratégia végrehajtásába. "Mindannyiunknak együtt kell dolgoznunk, hogy Dánia ellenállóbbá váljon" - mondta Pedersen. Figyelmeztetett, hogy Dánia a második világháború óta a legsúlyosabb és legösszetettebb kockázati és fenyegetési forgatókönyvvel néz szembe. Ebben a helyzetben mindenki felelős a saját és mások biztonságáért is - hangsúlyozta.

A "teljes készültségi" stratégia célja, hogy lehetővé tegye a hatóságoknak, a vállalkozásoknak és az állampolgároknak, hogy háború, katasztrófa vagy bármilyen más válság idején együtt tudjanak működni a különböző hatóságokkal. Hasonló stratégiák már léteznek Svédországban, Norvégiában és Finnországban is.

(MTI)