2026. február 21. 00:05

Megint Libanont bombázták a zsidók

Az izraeli hadsereg közölte pénteken, hogy légitámadást hajtott végre a Hezbollah síita milícia parancsnoki központjai ellen Libanonban. Az NNA libanoni állami hírügynökség jelentése szerint a támadásnak legkevesebb hat halálos és 25 sebesült áldozata van.

Az izraeli hadsereg hozzátette, hogy a Hezbollah emberei "terrortámadásokat készítettek elő" Izrael ellen azokon a helyeken, amelyeket a légierő támadott. "A síita milícia lakott területeken hozza létre parancsnoki központjait, hogy a civil lakosságot élő pajzsként használja" - állítja az izraeli hadsereg.

Az NNA hírügynökség úgy értesült, hogy izraeli harci gépek hat légicsapást hajtottak végre.

Néhány órával korábban izraeli dróntámadás ért egy palesztin menekülttábort Libanon déli részén, és két Hamász-tag halálát okozta - tette hozzá az NNA.

(MTI nyomán)