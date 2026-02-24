Külföld :: 2026. február 24. 07:10 ::

687 millió svájci frank összegben zároltak venezuelai vagyont Svájcban

Svájcban 687 millió svájci frank (285,6 milliárd forint) összegben zároltak venezuelai vagyont - közölte az alpesi ország külügyminisztériuma.

A hatalomból eltávolított Nicolás Maduro elnök, illetve családtagjai, köztük felesége, Cilia Flores és közeli munkatársai vagyonának a zárolása január 5-én lépett hatályba Svájcban.

"Máig összesen 687 millió svájci frankról tettek jelentést svájci pénzemberek közvetítésével a Pénzmosás elleni Kommunikációs Hivatalnak" - közölte a külügyminisztérium, amely nem tért ki a számlatulajdonosok személyazonosságára.

A tárca szerint megelőző intézkedésről van szó, amellyel meg akarják akadályozni a pénzek elszivárgását, és segíteni kívánják a Venezuela és Svájc közötti jogsegélyt. "A jelenlegi kormány egyetlen tagja sem szerepel a listán" - tette hozzá a svájci külügyminisztérium.

A 687 millió svájci frank mintegy kétharmadát már korábbi Svájcban lefolytatott bűnügyi eljárások keretében zárolták. A január 5-i rendelettel további 239 millió frankot fagyasztottak be.

Madurót és feleségét az amerikai hadsereg január 3-án fogta el Caracasban, hogy New Yorkban kábítószer-kereskedelem vádjával bíróság elé állítsák.

(MTI)