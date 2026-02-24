Külföld :: 2026. február 24. 10:58 ::

A volt dél-koreai elnök fellebbezett életfogytiglani börtönbüntetése ellen

Jun Szogjol volt dél-koreai elnök fellebbezett életfogytig tartó börtönbüntetése ellen, amelyet azért szabtak ki rá a minap, mert 2024-ben indokolatlanul vezetett be hadiállapot - jelentették be kedden ügyvédjei.

Jun Szogjol az év december 3-án hirdetett ki hadiállapotot, és, mint a hadsereg főparancsnoka, a parlament épületébe vezényelte a hadsereget a törvényhozás megbénítására. Ezeket arra hivatkozva tette meg, hogy szerinte Észak-Koreához kötődő "államellenes erők" fenyegették az országot, valamint hogy a parlamenti ellenzéki többség minden kezdeményezését megakadályozta. A szöuli központi kerületi bíróság csütörtökön ítélte őt életfogytig tartó börtönre, mert nem tartotta indokoltnak sokkoló intézkedéseit.

Végül 2024. december 3-án a hadiállapot csak hat órán át állt fenn, de ez a kísérlet mély politikai válságot okozott az országban, tömeges tüntetéseket váltott ki, pánikot keltett a tőzsdéken, és váratlanul érte Dél-Korea legfontosabb katonai szövetségeseit, így az Egyesült Államokat is.

Hónapokig tartó politikai zűrzavar után Jun Szogjolt 2025 áprilisában az alkotmánybíróság hivatalosan elmozdította tisztségéből, és a dél-koreaiak júniusban tartott előrehozott választásokon I Dzsemjongot, a baloldali ellenzék képviselőjét választották meg elnöknek.

(MTI)