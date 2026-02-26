Külföld :: 2026. február 26. 07:09 ::

Kórházba szállították a szerb belügyminisztert, súlyos az állapota

Kétoldali tüdőgyulladással kórházba szállították Ivica Dacic szerb belügyminisztert szerdán, akinek az állapota az orvosi tájékoztatás szerint súlyos, lélegeztetőgépre kellett kapcsolni.

A szerbiai közszolgálati televíziónak (RTS) a Szerbiai Klinikai Központ orvosai megerősítették, hogy a 60 éves politikust náluk kezelik, és gépi lélegeztetésre kapcsolták.

Spasoje Popevic tüdőgyógyász közölte, az orvosi csapat küzd a miniszter életéért, ugyanakkor a helyzet valamelyest jobb, mint a kórházba érkezésekor.

Mint mondta, az orvosok igyekeznek stabilizálni a beteg állapotát, és a következő napok mutathatják meg, hogyan alakul a kezelés.

Ivica Dacic egyben a szerb kormány miniszterelnök-helyettese is, illetve a kisebbik kormánypárt, a Szerbiai Szocialista Párt elnöke.

(MTI)