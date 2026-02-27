Külföld :: 2026. február 27. 11:58 ::

Dél-Korea engedélyezte a Google-nak az ország részletes térképadatainak továbbítását külföldi szerverekre

A dél-koreai kormány bejelentette pénteken, hogy bizonyos biztonsági feltételek teljesülése mellett engedélyezi a Google számára az ország részletes térképadatainak továbbítását külföldi szerverekre. A lépés megkönnyíti a külföldi turisták és a globális technológiai vállalatok dolgát, mert eddig nem tudták hatékonyan használni a Google Maps szolgáltatásait az országban.

Kormánytisztviselők és független szakértők tanácsai alapján a hatóságok engedélyezték a Google azon kérését, hogy 1:5000 méretarányban továbbíthassák a térképadatokat bizonyos feltételek mellett.

Először is a cégnek a továbbítás előtt a hazai szervereken kell feldolgoznia az adatokat, és azokat csak kormányzati jóváhagyás után továbbíthatja - közölte a közlekedési és infrastruktúraügyi minisztérium. Másodszor: a továbbítandó térképeken nem szerepelhetnek földrajzi koordináták, és az idősoros szolgáltatásokban, mint amilyen a Google Earth vagy a Street View, el kell homályosítani a katonai és egyéb kényes helyek műhold- és légifotóképeit. Harmadszor pedig a vállalatnak compliance-tisztségviselőt kell helyben alkalmaznia a térképtovábbítási ügyek kezelésére, és amennyiben a Google nem tartja magát az előírt feltételekhez, a kormány felfüggesztheti vagy visszavonhatja az engedélyét.

Cris Turner, a Google kormányzati kapcsolatokért és közpolitikáért felelős alelnöke közölte: a vállalat "üdvözli a döntést, és örömmel tekint a további együttműködés elé a helyi hatóságokkal annak érdekében, hogy a Google Maps teljes mértékben működőképes legyen Koreában".

Dél-Korea azon kevés fejlett ország közé tartozik, ahol a Google Maps használata korlátozott; a helyiek többsége a Naver és a Kakao dél-koreai internetes cégek szolgáltatásait veszi igénybe. A hatóságok eddig biztonsági és üzleti aggályokra hivatkozva utasították el a részletes térképadatok külföldre vitelét attól tartva, hogy Észak-Korea kihasználhatja a szenzitív földrajzi információkat. A korlátozások ellenzői szerint a szabályozás hátráltatta az innovációt, és nehezítette a turisták számára a tájékozódást, mivel a Google Maps nem kínált teljeskörű navigációt. A támogatók viszont azt hangsúlyozták, hogy a nemzeti térképadatok feletti ellenőrzés "szuverenitási kérdés", és kulcsfontosságú a jövő technológiáihoz, így például az önvezető járművek, a robotika és az intelligens városfejlesztés terén.

(MTI)