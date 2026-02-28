Külföld :: 2026. február 28. 13:20 ::

Izrael figyelmeztette a diaszpórát, hogy ne lepődjenek meg, ha most még jobban fogják utálni őket

Az izraeli nemzetbiztonsági tanács figyelmeztetést adott ki szombaton a külföldön élő zsidók és izraeliek számára.

Bejelentette, hogy az iráni válság kiéleződésének fényében megnőtt annak valószínűsége, hogy Irán külföldön található izraeliek vagy zsidó célpontok elleni merényleteket kísérel meg.



"Brit" férfi áll ki a zsidógyűlölet ellen - illusztráció (kép: AFP)

Ezért ismételten arra kérték az izraeli állampolgárokat, hogy az egyes országokban tegyenek meg minden szükséges óvintézkedést, és kövessék a testület honlapján közzétett, országonként részletezett ajánlásokat.

Szombaton Izrael különböző területein számos alkalommal megszólaltak a légvédelmi szirénák, az országra irányított iráni rakéták miatt. Ezeket az izraeli légvédelem egyelőre sikeresen elhárította.

