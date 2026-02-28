Külföld, Zsidóbűnözés :: 2026. február 28. 12:30 ::

"Le fogjuk vágni bárki fejét": Közel-Kelet egyetlen demokráciája Nagy-Izraellel közösen mért "megelőző csapást" Iránra

Izrael megelőző csapást mért Iránra - jelentette be szombaton Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter. Az IRNA iráni állami hírügynökség mindeközben robbanásokat jelentett Teheránból. /Cikkünk frissül./

Az iráni média szerint három robbanást lehetett hallani Teherán területén. A jelentések szerint több rakéta csapódott be az iráni főváros Republic nevű negyedében.





EXPLOSIONS all across Tehran right now as the Israeli Air Force is bombing the IRGC.



War has officially begun. Pray. 🚨BREAKING:EXPLOSIONS all across Tehran right now as the Israeli Air Force is bombing the IRGC.War has officially begun. Pray. pic.twitter.com/GBecAN2pLm February 28, 2026

A támadás Irán ellen közös amerikai–izraeli művelet volt – közölte az izraeli külügyminisztérium a Haaretz szerint; az Izraeli Repülőterek Hatósága közben minden járatot felfüggesztett.

A világ legerkölcsösebb hadserege Libanont is lőtte

Az izraeli hadsereg, az IDF közben bejelentette, hogy csapásokat mért a Hezbollah infrastruktúrájára Dél-Libanonban is a tűzszünet „ismételt megsértése” miatt.

Az ajatollah lakhelye környékén is volt robbanás

Az iráni Shargh című újság - melyet a New York Times nyomán a 24 szemlézett - beszámolója szerint sűrű füst száll fel Teheránnak abból a negyedéből, ahol a legfelsőbb vezető, Ali Hámenei ajatollah rendszerint tartózkodik. Teherán lakói arról is beszámoltak, hogy füst emelkedik abból a körzetből, ahol az elnöki palota és a Nemzetbiztonsági Tanács is található.

Izraelben várják a ballisztikus rakétákat

Az izraeli kormány bejelentette, hogy rendkívüli állapotot hirdetett a várható ballisztikus rakétákkal történő iráni támadás miatt. Emellett az izraeli közlekedési minisztérium jelezte azt is, hogy lezárták az izraeli légteret.

Az izraeli polgári védelmi parancsnokság megtiltotta a gyülekezéseket, bezáratta az oktatási intézményeket és a munkahelyeket, a létfontosságú munkahelyek kivételével.

Kiterjedtebb támadás várható

A New York Times értesülései szerint amerikai tisztviselők arra számítanak, hogy ez a támadás jóval kiterjedtebb lesz, mint a tavaly júniusi amerikai csapások az iráni nukleáris létesítmények ellen.

Nagy-Izrael több tucatnyi csapást hajtott végre

A New York Times úgy értesült egy amerikai tisztviselőtől, hogy több tucatnyi amerikai csapást hajtanak végre támadó repülőgépek, amelyek a Közel-Kelet különböző bázisairól, illetve egy vagy több repülőgép-hordozóról indultak.

Egy iráni tisztviselő a Reutersnek elmondta, hogy Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hámenei ajatollah nincs Teheránban, és biztonságos helyre szállították.

Hetekkel ezelőtt meghatározták a dátumot

Az Irán elleni csapás indításának dátumát hetekkel ezelőtt határozták meg, miután hónapokig tervezték az akciót – írja a Reuters egy izraeli katonai tisztviselő elmondására hivatkozva.

Az iráni média beszámolója szerint több iráni városból, például Kermánsáh, Karadzs és Iszfahán városokból is jelentettek robbanásokat a főváros, Teherán mellett, írja a CNN.

Zsidó miniszter: "Le fogjuk vágni bárki fejét, aki az ellenséget támogatja"

A Haaretz idézi az izraeli Nemzetbiztonsági Minisztert, Itamar Ben-Gvirt:

„Ha bárki bárhol Izraelben arra számít, hogy támogatni tudja Iránt – ne próbálkozzon velünk. Egyértelműen kijelentem: le fogjuk vágni bárki fejét, aki az ellenség felbujtására vagy támogatására törekszik.”

Békehozó Trump szerint az amerikai népet védik

Donald Trump a Truth Social oldalán tett közzé egy videót szombat reggel, amelyben az amerikai elnök megerősítette, hogy az Egyesült Államok katonai hadműveletet indított Irán ellen. A videóban úgy fogalmazott:

Célunk az amerikai nép megvédése, azáltal, hogy megszüntetjük az iráni rezsim részéről fennálló közvetlen fenyegetéseket.

Trump szerint az iráni fenyegetések közvetlenül veszélyeztetik az Egyesült Államokat, a csapataikat, külföldi támaszpontjaikat és szövetségeseiket világszerte.

Az agresszió neve

Az izraeli miniszterelnöki hivatal közlése szerint az Irán elleni támadás az „Üvöltő oroszlán” (eredeti nevén „Roaring Lion”) nevet kapta. Az elnevezés nem előzmény nélküli, ugyanis a júniusi izraeli–iráni háborút Izrael „Felkelő oroszlán” (azaz „Rising Lion”) hadműveletnek hívta.





The U.S. participated in the (Iran) attack and was also carrying out… #WATCH | Tehran, Iran | Israel has launched a preventative missile attack against Iran, the Israeli defence minister said; visuals of the aftermath of the strike in Iran as a plume of smoke billows into the skyThe U.S. participated in the (Iran) attack and was also carrying out… pic.twitter.com/tzfR1WnDhO February 28, 2026

Trump: döntsétek meg a kormányt!

A New York Times beszámolója alapján, melyet a 24 szemlézett, Donald Trump arra buzdította az iráni népet, hogy „döntse meg a kormányát”, miután a katonai akció befejeződik.

„Valószínűleg ez lesz az egyetlen esélyetek generációkon át” – mondta. „Évekig kértétek Amerika segítségét, de soha nem kaptátok meg. Egyetlen elnök sem volt hajlandó megtenni azt, amit én ma este hajlandó vagyok. Most pedig van egy elnökötök, aki megadja nektek, amit akartok, szóval lássuk, hogyan reagáltok.”

IDF: elindultak az iráni rakéták

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közleményt adott ki, amelyben azt állítják, hogy az IDF nemrég Iránból Izrael felé kilőtt rakétákat észlelt.

Bibi nagyon hálás

Közleményt adott ki Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, amelyben a BBC szerint egyebek mellett azt írta: Izrael és az Egyesült Államok nemrég egy olyan hadműveletbe kezdett, amelynek célja, hogy „megszüntessék az iráni rezsim által jelentett fenyegetést”.

Netanjahu közölte, nagyon hálás Donald Trump amerikai elnöknek a „történelmi irányításáért”. Az izraeli miniszterelnök szerint Iránt, vagyis ahogy ő fogalmazott, a „gyilkos terrorista rezsimet nem szabad olyan nukleáris fegyverekkel felruházni, amelyekkel az egész emberiséget fenyegethetné”. Hozzátette: a közös akció megteremti a feltételeket ahhoz, hogy „a bátor iráni nép kezébe vehesse sorsát”.

Egyúttal felszólította Izrael lakóit, hogy hallgassanak a honvédelmi parancsnokság utasításaira, mert a következő napokban mindenkinek „kitartásra és bátorságra lesz szüksége”.

Alkotmányos aggályokat vethet fel, hogy Trump a Kongresszus nélkül hirdetett háborút

A New York Times felhívja a figyelmet, hogy az Egyesült Államok alkotmánya kizárólag a Kongresszusnak adja meg a háború hivatalos kihirdetésének jogát, és erre még a Capitol Hillen lévő republikánusok is emlékeztették Donald Trumpot ezen a héten. A támadás után indított videóbeszédében az elnök azt jelezte, hogy ő ezt a műveletet háborúnak tekinti, utalva az amerikai „veszteségekre, amelyek gyakran előfordulnak háborúban”. Az a kijelentése, hogy „egyetlen elnök sem volt hajlandó megtenni azt, amit én ma este hajlandó vagyok” a lap szerint arra utal, hogy a Fehér Ház valószínűleg egyoldalúan hozza meg a döntéseket.

Trump: "közel a szabadság órája"

Az Egyesült Államok nagyszabású hadműveletet indított Irán ellen - jelentette be szombaton Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon, egyúttal megadásra szólította fel az iráni Forradalmi Gárdát.

"A célunk az amerikai nép védelme az iráni rezsim felől érkező fenyegetések ellen" - jelentette ki videóüzenetében az elnök, azzal vádolva Teheránt, hogy nem hagyott fel sem nukleáris programjával, sem pedig az olyan rakéták fejlesztésével, amelyek az Egyesült Államokat is elérnék.

Trump hangsúlyozta: az amerikai művelet célja az iráni rakéták és a rakétagyárak megsemmisítése. Hozzátette, hogy meg fogják semmisíteni az iráni haditengerészetet is.

"Garantálni fogjuk azt is, hogy Irán soha nem tesz szert atomfegyverre" - szögezte le, azt vetve Teherán szemére, hogy a tavaly júniusi, az iráni nukleáris létesítményeket célzó amerikai csapásokat követően megpróbálta újrakezdeni atomprogramját.

Az elnök emellett azzal vádolta a síita államot, hogy az általa kiképzett és támogatott milíciák révén az évek során számos támadást intézett a Közel-Keleten állomásozó amerikai egységek ellen. Trump "a terrorizmus első számú finanszírozójának" nevezte Iránt.

"Ebből elég volt, ezt nem tűrjük tovább. Meg fogják tanulni, hogy senki nem provokálhatja büntetlenül a világ legerősebb hadseregét" - szögezte le.

Megadásra szólított fel mindenkit

Trump megadásra szólította fel az iráni Forradalmi Gárdát, a rendőrséget és a fegyveres erőket, hangsúlyozva, hogy amennyiben ezt még most megteszik, akkor amnesztiában részesülnek, ellenkező esetben "a biztos halál vár rájuk".

Az iráni néphez fordulva kijelentette: eljött az idő, hogy átvegyék a kormányzást, és arra kérte az embereket, hogy a támadás idején maradjanak biztonságos helyen. Hozzátette: "közel a szabadság órája".

"Éveken át kértetek amerikai segítséget, de sosem kaptatok. Most azonban itt egy elnök, aki megadja nektek, amit kértetek; lássuk, mihez kezdtek vele!" - fogalmazott.

Az elnök elmondta azt is: Washington mindent megtesz annak érdekében, hogy a műveletek során minimalizálja az amerikai veszteséget.

Irán elindította a rakétákat a terrorállam felé

Biztonságos helyen van Maszúd Peszeskján iráni elnök az IRNA iráni állami hírügynökség szombati közlése szerint, amelyet nem sokkal azt követően adtak ki, hogy Izrael és az Egyesült Államok támadást indított az ország ellen.

Mindeközben az iráni rendőrség azt közölte, ellenőrzése alatt tartja a helyzetet.

Ebrahim Azizi, az iráni parlament nemzetbiztonsági bizottságának vezetője figyelmeztette az Egyesült Államokat és Izraelt, hogy "olyan utat választottak, amelynek a végét már nem ők szabják meg", az iráni Forradalmi Gárda pedig azt közölte, rakétákat indított Izrael felé, válaszul a zsidó állam Irán elleni műveleteire.

Az iráni állami média azt jelentette, támadás érte a Perzsa(Arab)-öböl partján lévő Busehr városát is, hozzátéve, hogy egyelőre nem tudni, keletkezett-e kár a busehri atomerőműben.

Az internetforgalmat figyelő NetBlocks azt közölte, Iránban az internet gyakorlatilag szinte teljesen leállt.

Az iráni trónörökös "humanitárius beavatkozásnak" nevezve a támadást

Reza Pahlavi trónörökös, az 1979-ben elűzött iráni uralkodói család évtizedek óta Egyesült Államokban élő feje üdvözölte az amerikai támadást, "humanitárius beavatkozásnak" nevezve az akciót, amely, mint mondta, "az Iszlám Köztársaságot, nem pedig Irán dicsőséges népét célozza", valamint parancsmegtagadásra szólította fel az iráni katonákat.

A csapások megindítása után nem sokkal közleményt adott ki Navaf Szalám libanoni miniszterelnök is, leszögezve: Bejrút senkinek nem fogja engedni, hogy Libanont a konfliktus a részévé tegyék.

A bahreini belügyminisztérium felszólította a szigetország állampolgárait és a Bahreinben élőket, keressenek menedéket "a legközelebbi biztonságos helyen".

Szijjártó kifelejtette Amerikát

Az elmúlt órákban Izrael csapásokat mért iráni célpontokra. Az esetleges válaszcsapások és további katonai műveletek előrejelezhetetlensége miatt kérünk mindenkit, hogy a térségbe tervezett utazását halassza el, és minden Izraelben és Iránban tartózkodó magyar állampolgár haladéktalanul regisztráljon konzuli védelemre - közölte a külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebook-oldalára feltöltött bejegyzésben.

Szijjártó Péter azt írta: akik Izraelben tartózkodnak az alábbi vészhelyzeti számot hívhatják: +972585003928. Az Iránban tartózkodók a Külügyminisztérium központi call centerén tudnak segítséget kérni a 003680368036 számon - ismertette. Közölte azt is, hogy telefonon beszélt Gideon Sa'ar izraeli külügyminiszterrel, aki tájékoztatást adott az elmúlt órák eseményeiről.

Medvegyev: a béketeremtő ismét megmutatta az arcát

Dmitrij Medvegyev korábbi orosz elnök reagált az Iránt ért támadás hírére, élcelődve egy sort Donald Trump sokat hangoztatott béketörekvésein, valamint az Egyesült államok relatív fiatalságán a Perzsa Birodalomhoz képest.

„A béketeremtő ismét megmutatta az arcát” – mondta Medvegyev, aki jelenleg Oroszország Biztonsági Tanácsának alelnöke. „Minden tárgyalás Iránnal álcázott művelet. Senki sem kételkedett ebben. Valójában senki sem akart valóban tárgyalni semmiről. A kérdés az, kinek van több türelme kivárni ellensége dicstelen végét. Az USA csupán 249 éves. A Perzsa Birodalmat több mint 2 500 évvel ezelőtt alapították. Nézzük meg 100 év múlva…”





An Israeli strike near a Church in Tehran BREAKINGAn Israeli strike near a Church in Tehran pic.twitter.com/IwHq95RtXu February 28, 2026

Iráni rakéták csapódtak be amerikai támaszpontokba

A Haaretz azt írja, hogy a Perzsa-öböl menti Abu-Dzabiban és Bahreinben is robbanások voltak. Helyi lakosok számoltak be erről az Egyesült Arab Emirátusokban, Bahrein pedig meg is erősítette már a támadások hírét. A szigetországban található az Amerikai Haditengerészet Központi Parancsnoksága és az Ötödik Flotta főhadiszállása. Bahrein Belügyminisztériuma arra kérte mobilos értesítésekben a lakosokat, hogy „maradjanak nyugodtak, és menjenek a legközelebbi biztonságos helyre”.





Israel Iran Pakistani Elon Musk Champions League Yemeni Leader of the Revolution Khamenei 🇮🇷🇺🇸🇧🇭⚡️- Another angle of the U.S. Naval Base in Bahrain being hit by IranIsrael Iran Pakistani Elon Musk Champions League Yemeni Leader of the Revolution Khamenei #savaş Tahran #cumartesi Liverpool #SONDAKİK İsfahan Amerikan New York Times Tehran #BreakingNews Pakistani Israe pic.twitter.com/aWzgiYWZdG February 28, 2026





Qatar, Kuwait and UAE have CLOSED their airspace — Al Jazeera SMOKE RISES IN ABU DHABI AFTER REPORTED STRIKESQatar, Kuwait and UAE have CLOSED their airspace — Al Jazeera pic.twitter.com/xa2Wreomh7 February 28, 2026





Tehran warns, every US Base in the Middle East is now a target.



The war has officially crossed borders. Iranian ballistic missiles hit US bases in Bahrain & Qatar.Tehran warns, every US Base in the Middle East is now a target.The war has officially crossed borders. pic.twitter.com/jH0x3iRidY February 28, 2026

Egy Twitter-videó szerint az izraeli Hilon városába már megérkezett az iráni válasz:

Az Iráni Forradalmi Gárda támadást intézett minden, a térségben lévő amerikai támaszpont ellen

Az iráni Forradalmi Gárda bejelentette, hogy támadást intézett minden, a térségben lévő amerikai támaszpont ellen. A bahreini állami hírügynökség (BNA) közlése szerint rakétatámadás érte az Egyesült Államok Bahreinben állomásozó ötödik flottáját.

A Forradalmi Gárda a Taszním iráni hírügynökséghez eljuttatott közleményében írt arról, hogy támadást kezdett a térségben lévő amerikai összes amerikai támaszpont ellen. Közölték, hogy az Iránt ért légicsapásokra válaszul izraeli célpontokat is támadnak.

A Press TV iráni televíziós hírcsatorna arról számolt be, hogy az ötödik amerikai flotta elleni rakétát Iránból lőtték ki.

Szemtanúkra hivatkozó jelentések robbanásokról számoltak be az egyesült arab emírségekbeli Abu-Dzabiból és Dubajból, a szaúd-arábiai Rijádból, valamint Katarból is.

Az Egyesült Arab Emírségek "részleges és átmeneti" légtérzárat jelentett be. Szíria, Kuvait és Katar hasonló lépést tett.

Az iráni vezetés megsemmisítése volt a cél

Az Irán elleni támadások első hullámának célja az, hogy az iráni politikai vezetés minél több tagját eltalálják – mondta három izraeli biztonsági tisztviselő a New York Timesnak. A terv a tisztviselők közlése szerint a meglepetés erejét használja ki, és úgy számoltak, hogy ha magas rangú iráni tisztviselőket akarnak megölni, akkor az első hullámban támadni kell őket, mert később már jobban védhető helyekre menekülnek. Ugyanezt írta a Reuters, izraeli tisztviselőre hivatkozva, melyet a Telex szemlézett.

A Channel 12 izraeli televízió értesülése szerint „nagyon jelentős” károkat okozott az iráni vezetésben a támadás – írta a Times of Israel. A beszámoló szerint a támadás nagy sikert ért az iráni vezetés megsemmisítésére kitűzött cél elérésére, és az izraeli vezetés nagyon elégedett az eredményekkel.

Az egyik célpont a beszámolók szerint az iráni elnök volt. Az iráni média közlése szerint az iráni elnök jól van.

A CNN értesülései szerint Izrael és az Egyesült Államok is arra készül, hogy a támadások több napig fognak tartani.

Teherán elhagyására szólították fel a lakosságot

Teherán elhagyására szólította fel a lakosságot az iráni nemzetbiztonsági tanács szombaton, nem sokkal Izrael és az Egyesült Államok Irán ellen indított támadását követően.

Közleményében a testület arra kérte az embereket, hogy - amennyiben lehetséges - "menjenek a lehető legtávolabb" a fővárostól, miközben mindenkit felszólított, őrizze meg a nyugalmát.

Hozzátette, hogy az ellátás nincs veszélyben, de figyelmeztetett arra is, hogy lehetőség szerint kerüljék a bevásárlások során kialakuló tumultust.

A tanács egyúttal arról is értesített, hogy további értesítésig a tanintézmények zárva tartanak, a bankok azonban nem.

