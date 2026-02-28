Külföld, Háború :: 2026. február 28. 15:31 ::

Az iráni külügyminiszter felhívta Lavrovot - illetve talált egy jópofa Twitter-üzenetet Trumptól

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szombaton felhívta orosz hivatali partnerét, Szergej Lavrovot, akit tájékoztatott arról, hogy ismételten meghiúsultak az iráni nukleáris programmal kapcsolatos helyzet békés rendezéséről folytatott tárgyalások. Az orosz diplomáciai tárca szerint Aragcsi bejelentette, hogy Teherán sürgősen összehívja az ENSZ Biztonsági Tanácsát.

Az iráni fél kifejezte őszinte háláját az Oroszországi Föderáció által nyújtott állandó és határozott támogatásért.

Az orosz külügyminisztérium a nyilatkozatban úgy vélte, hogy az Egyesült Államok és Izrael, amely "megpróbálja megsemmisíteni az iráni vezetést", felelős az Irán körüli erőszak spiráljáért. A tárca felszólította az ENSZ-t és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ), hogy vonjon mérleget az Egyesült Államok és Izrael közel-keleti tevékenységéről.

Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója nyilatkozatában közölte, hogy az orosz állami nukleáris energetikai vállalat minden szükséges intézkedést megtesz az iráni Busher atomerőműben dolgozó alkalmazottak biztonságának szavatolása érdekében. Közölte, hogy a Teheránban dolgozó munkatársaink kis csoportja a orosz nagykövetség területén tartózkodik. Leszögezte, hogy az atomenergia-ipari létesítmények semmilyen körülmények között nem válhatnak fegyveres erők támadásainak célpontjává.

Izrael az első, Amerika az utolsó?

Teljes mértékben indokolatlannak és törvénytelennek nevezte az iráni külügyminiszter az Irán ellen szombatra virradóra indított izraeli-amerikai támadást.

Az X-en közzétett üzenetében Abbász Aragcsi hangsúlyozta: Donald Trump amerikai elnök "Amerika az első" jelszavának igazi jelentése "Izrael az első", és hozzátette: "ez pedig mindig azt jelenti, hogy 'Amerika az utolsó'".

"Fegyveres erőink azonban készültek erre a napra, és olyan leckét adunk az agresszornak, amilyet megérdemel" - tette hozzá a tárcavezető.

Bejegyzéséhez Aragcsi csatolta Trump egy 2012-es X- (akkor még Twitter-) üzenetét is, amelyben Trump úgy vélekedett, hogy Barack Obama akkori amerikai elnök várhatóan meg fogja támadni Iránt vagy Líbiát, mert a közvélemény-kutatások szerint süllyedt a népszerűsége.





Our Powerful Armed Forces are prepared for this day and will teach the aggressors the lesson they deserve Netanyahu and Trump's war on Iran is wholly unprovoked, illegal, and illegitimate.Trump has turned 'America First' into 'Israel First'—which always means 'America Last'.Our Powerful Armed Forces are prepared for this day and will teach the aggressors the lesson they deserve pic.twitter.com/xhiWydMyXy February 28, 2026

(MTI nyomán)