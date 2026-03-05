Külföld, Gazdaság :: 2026. március 5. 06:51 ::

Gyengén indította az évet a német gépipar

A német gép- és berendezésgyártó ipar árakkal kiigazított rendelésállománya az idén januárban 6 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól - közölte az ágazati szakmai képviseleti szervezet, a VDMA.

A belföldi megrendelések 8 százalékkal estek vissza éves összevetésben, míg a külföldiek 5 százalékkal.

A visszaesés annak ellenére következett be, hogy az utóbbi hónapokban javult a hangulat Németország legnagyobb foglalkoztatójának számító iparágában. Tavaly a megrendelések három egymást követő éves visszaesést követően már stabilizálódtak, és nagyjából az előző évi szinten alakultak.

A VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.) 2026-ra - az amerikai vámintézkedések és a kínai verseny erősödése ellenére - enyhe termelésnövekedést valószínűsít az ágazatban.

Johannes Gernandt, a szervezet vezető közgazdásza szerint a "meglepően gyenge évkezdet" egyelőre csak havi adat. A kevésbé ingadozó háromhavi időszakban - 2025 novembere és 2026 januárja között - a megrendelések mindössze 2 százalékkal estek vissza.

A szervezet vezető közgazdásza egyúttal figyelmeztetett, hogy a Perzsa-öböl térségében kitört háború, a növekvő geopolitikai bizonytalanság nem segíti az exportorientált vállalatokat és ügyfeleiket abban, hogy kilábaljanak a globális beruházási gyengeségből.

(MTI)