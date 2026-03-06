Külföld, Háború :: 2026. március 6. 23:20 ::

Trump következő célpontja: Kuba

Donald Trump amerikai elnök pénteken telefonon adott interjút a CNN-nek, amelyben több külpolitikai témát is érintett. Az Egyesült Államok katonai sikereiről beszélve váratlanul Kubát is szóba hozta, és azt állította, hogy a szigetország politikai rendszere hamarosan összeomolhat.



Donald Trump 2026. március 2-án (fotó: Anadolu / Getty Images Hungary)

– Kuba hamarosan össze fog omlani. Nagyon szeretnének megállapodást kötni – mondta az elnök.

Trump szerint az amerikai kormányzat nyitott lenne a tárgyalásokra, és a folyamat irányításával Marco Rubio külügyminisztert bízná meg. Hozzátette, hogy Washington jelenleg más nemzetközi ügyekkel van elfoglalva, de Kuba kérdése már napirenden van.

„Nagyon erre az ügyre összpontosítunk most. Van még időnk bőven, de Kuba készen áll – 50 év után” – fogalmazott.

Az amerikai elnök azt is mondta, hogy évtizedek óta figyeli a kubai helyzetet, és szerinte a jelenlegi fejlemények az ő politikájának is köszönhetők.

„Ötven éve figyelem ezt, és most gyakorlatilag az ölembe hullott” – mondta.

Trump egy nappal korábban, a Fehér Házban is beszélt Kubáról. Akkor azt mondta, hogy csak idő kérdése, hogy az amerikai kubaiak visszatérhessenek szülőhazájukba. Arra utalt, hogy a kubai ügy lehet az amerikai külpolitika egyik következő nagy témája, miután lezárul az Iránnal kapcsolatos konfliktus.

Az elnök szerint egyszerre több nemzetközi problémát is lehetne kezelni, de szerinte ez kockázatos lenne.

– Csinálhatnánk mindent egyszerre, de akkor rossz dolgok történnek. A történelemben sokszor láttuk, hogy ha túl gyorsan próbálnak mindent megoldani, annak rossz vége lesz – mondta Trump.

A kubai kormány egyelőre nem reagált az amerikai elnök kijelentéseire.