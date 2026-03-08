Külföld, Gazdaság :: 2026. március 8. 08:05 ::

Európának reálisabb képet kell kialakítania Kínáról a stabil kapcsolatok érdekében

A kínai-európai kapcsolatok jövője nagymértékben attól függ, hogy Európa milyen képet alakít ki Kínáról - jelentette ki Vang Ji kínai külügyminiszter a 14. Országos Népi Gyűlés keretében tartott sajtótájékoztatóján vasárnap Pekingben.

Vang elmondta, hogy az elmúlt évben Kína és az európai országok közötti kapcsolatok ismét élénkültek. A kétoldalú kereskedelem értéke meghaladta az ezermilliárd dollárt, több mint kétmillió európai turista utazott vízummentesen Kínába, és számos európai vezető tett látogatást az országban.

Hozzátette: a felek több új együttműködési megállapodást is kötöttek, ami szerinte azt mutatja, hogy "a kapcsolatok stabilitása a közös érdekekből fakad, kiszámíthatóságát pedig a kölcsönös előnyök biztosítják".

A külügyminiszter hangsúlyozta: Kína álláspontja szerint Európa a kialakuló többpólusú világrend egyik meghatározó pólusa, fontos szereplő a nemzetközi rend stabilitásának fenntartásában és Kína modernizációs törekvéseinek kulcsfontosságú partnere.

Vang szerint a kapcsolatok stabil fejlődéséhez az szükséges, hogy Európa "helyes és kiegyensúlyozott" képet alakítson ki Kínáról. Hozzátette: egyre több európai szakértő és közéleti szereplő nem versenytársként tekint Kínára, hanem globális partnerként, és a fiatalabb generációk körében is egyre objektívebb és pozitívabb az ország megítélése.

A külügyi tárca vezetője kitért a gazdasági együttműködésre is, amelyet szerinte a "kölcsönös kiegészítő jelleg" határoz meg. Elmondása szerint "a kölcsönös függőség nem jelent kockázatot, az érdekek összefonódása nem jelent fenyegetést, az együttműködés pedig nem gyengíti a gazdasági biztonságot".

Egyúttal arra ösztönözte az európai partnereket, hogy a protekcionizmus helyett nyitottabb gazdasági együttműködésre törekedjenek Kínával.

"Örömmel látjuk, ha európai barátaink kilépnek a protekcionizmus +kis padlásszobájából+, és eljönnek a kínai piac +edzőtermébe+, ahol megerősödhetnek és növelhetik versenyképességüket" - fogalmazott Vang.

(MTI)