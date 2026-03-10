Külföld :: 2026. március 10. 14:58 ::

44,3 százalékkal esett a Volkswagen Csoport tavalyi profitja

A Volkswagen Csoport tavalyi adózott eredménye 6,9 milliárd euró volt, 44,3 százalékkal kisebb a 2024. évi 12,4 milliárd eurónál - derült ki a cég honlapjára kedden felkerült adatokból.

A bevétel szintén csökkent, 0,8 százalékkal, mintegy 322 milliárd euróra esett.

Az üzemi nyeresége 54 százalékkal, 8,9 milliárd euróra csökkent. Az üzemi árrés pedig 5,9 százalékról 2,8 százalékra zsugorodott.

Tavaly a járműkiszállítás 0,5 százalékkal, 8,98 millióra csökkent, Európában mérsékelten nőtt a kiszállítás, ami azonban nem tudta ellensúlyozni a kínai és észak-amerikai visszaesést. A Volkswagen Csoport gyártása 1 százalékkal, 8,87 millióra esett vissza tavaly.

A cégcsoport 663 ezer embert foglalkoztatott a múlt év végén, 2,4 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál.

A vállalat az idei évre 4-5,5 százalék közötti üzemi haszonkulcsot vár, a bevételét pedig stagnálás és 3 százalék növekedés közöttire teszi.

(MTI)