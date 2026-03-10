Külföld :: 2026. március 10. 15:49 ::

Februárban már nem a Dacia volt a legnagyobb romániai autógyártó

Romániában idén februárban első alkalommal fordult elő, hogy a Ford Otosan autógyártó romániai termelése meghaladta az Automobile Dacia Rt.-ét - derül ki a romániai autógyártók egyesületének (ACAROM) kedden közzétett adataiból.

Februárban a Ford craiovai üzemében 21 834 személygépkocsit szereltek össze, közel 13 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.

A Dacia termelése 18,5 százalékkal 21 535 járműre csökkent februárban. A Dacia eladásai belföldön éppúgy csökkennek, mint a fő európai piacokon. Februárban a román márka modelljeiből 52 százalékkal kevesebbet helyeztek forgalomba Romániában, mint 2025 második hónapjában.

Februárban a romániai autógyártás volumene 5,3 százalékkal csökkent éves összevetésben, az év első két hónapjában pedig 5,9 százalékos volt a visszaesés. Februárban 43 369 személygépkocsit gyártottak Romániában, 2026 első két hónapjában 80 244 darabot.

(MTI)