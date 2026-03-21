2026. március 21. 21:41

Kormányellenes tüntetés volt Prágában

Andrej Babis (ANO) vezette hárompárti koalíciós kormány politikája ellen tiltakoztak Prágában.

A Nem hagyjuk ellopni a jövőnket elnevezésű nagygyűlést a Millió pillanat a demokráciáért civil társulás szervezte meg a meghívó szerint "a szabad, biztonságos, demokratikus Csehország és intézményei érdekében, valamint Petr Pavel államfő támogatására".

A cseh közszolgálati hírtelevízió (CT24) és a CTK hírügynökség élőben közvetítették a mintegy háromórás rendezvényt, amelyen cseh közéleti személyiségek, művészek, tudósok szóltak a tömeghez.

Zdenek Sverák filmrendező és színész beszédében bírálta a kormány azon tervét, hogy megváltoztassa a közmédia finanszírozását. Rámutatott: a közmédia fenntartásának jelenlegi rendszere a mindenkire kötelező havi illetékek által biztosítja azt, hogy a közszolgálati média ne legyen a kormánypolitika szolgája. Ha a közszolgálati médiát az állami költségvetésből fogják finanszírozni azok elveszítik szabadságukat - mondta Zdenek Sverák, a Kolja című Oscar-díjas cseh film rendezője.

További felszólalók bírálták a kormány környezetvédelmi és agrárpolitikáját, illetve a kultúra támogatására szánt összegek csökkentését.

Ivan Trojan, prágai színész elfogadhatatlannak nevezte, hogy az Andrej Babis vezette mozgalom szerinte két szélsőséges és populista párttal - Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD), Autósok - alakított kormánykoalíciót, amelyek közül különösen az SPD a polgári szabadságjogok korlátozására törekszik. Ilyennek minősítette a kormány azon tervét, hogy a jövőben a civil szervezeteknek kötelező módon be kellene jelenteniük, ha külföldről kapnának anyagi támogatást.

Václav Paces, a Cseh Tudományos Akadémia volt elnöke szerint ez a törvényjavaslat az állampolgárok szabadságát is korlátozza. Hana Kubátová, történész szerint egy ilyen törvény elfogadásával Csehország az orosz, a magyar és a szlovák példát követné.

Mikulás Minár ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy a Millió pillanat a demokráciáért civil társulás semmiféle külföldi támogatást nem kap működéséhez.

Több felszólaló bírálta és helytelenítette, hogy a kormány szerintük csökkentette az orosz agresszió ellen védekező Ukrajna támogatását, amit rövidlátásnak neveztek.

Rendbontásról a tüntetés idején nem érkezett jelentés - hangzott el a televízióban.

"A demokráciát Csehországban nem a kormány, hanem azok a nyomásgyakorló csoportok veszélyeztetik, amelyek nem képesek elfogadni a szabad választások eredményét, és csak azért, mert nem az ő pártjuk győzött" - reagált Petr Macinka, az Autósok elnöke, külügyminiszter a prágai kormányellenes tüntetésre. Kijelentette: az ANO, az SPD és az Autósok által felállított kormány működőképes és stabil, s ezért nem hajol meg semmiféle ellenzéki nyomás előtt.

(MTI)