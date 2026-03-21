Külföld :: 2026. március 21. 21:57 ::

Az EU folytatja a harcot a rasszizmus élő struktúrája ellen

A rasszizmus továbbra is mélyen be van ágyazódva szerte Európában, és az intézményeknek szembe kellene nézni a gyarmati örökségükkel - az Európai Unió rasszizmusellenes koordinátora szerint.

A rasszizmus nem múltbéli ereklye, hanem élő struktúra - jelentette ki Michaela Moua szombaton Amszterdamban egy rasszizmus témájában tartott tanácskozáson.

Elmondta: az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének adatai szerint az unióban élő afrikai származású emberek csaknem fele számolt be arról, hogy érte hátrányos megkülönböztetés, és sokan a munkaerőpiacon is akadályokba ütköznek felsőfokú végzettségük ellenére. A koordinátor hangsúlyozta, hogy a demokráciához elengedhetetlen lenne a mélyen gyökerező egyenlőtlenségek felszámolása. Hangsúlyozta, hogy nagyon fontos lenne az egyenlőséggel kapcsolatos adatok hatékonyabb gyűjtése, mert a tagállamok között jelenleg jelentős eltérések vannak abban, hogyan gyűjtik az etnikumokkal kapcsolatos adatokat.

Michaela Moua arról is beszélt, hogy az EU januárban elfogadott új rasszizmusellenes stratégiájának célja a meglévő törvények alkalmazásának megerősítése, a nemzeti akciótervek támogatása, illetve a rasszizmus kezelése a közigazgatásban.

(MTI)