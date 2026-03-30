Külföld, Háború :: 2026. március 30. 16:55 ::

Ausztrália felére csökkenti az üzemanyag-adót

Az ausztrál kormány három hónapra felére csökkenti a benzinre és dízelre kivetett jövedéki adót, valamint eltörli a nehéz-tehergépjárművek úthasználati díját, hogy mérsékelje a közel-keleti háború miatt megugró energiaárak hatását a háztartásokra és a gazdaságra - jelentette be hétfőn Anthony Albanese miniszterelnök.

Az intézkedés mintegy 26,3 ausztrál centtel csökkenti az üzemanyagok literenkénti árát, és három hónapig marad érvényben. A dízel esetében a nehéz járművekre kivetett, literenként 32,4 centes útdíjat is nullára mérséklik.

Az intézkedés költségvetési terhe mintegy 2,55 milliárd ausztrál dollár - közölte Jim Chalmers pénzügyminiszter.

A kormány egyúttal országos üzemanyag-ellátásbiztonsági tervet is elfogadott az államokkal közösen, amely több lépcsőben szabályozza a beavatkozásokat az ellátás fenntartása érdekében. Jelenleg a második szinten vannak, amelynek célja "az ország mozgásban tartása", míg a legmagasabb szint a kritikus szolgáltatások biztosítására fókuszál.

Canberra emellett lehetővé teszi, hogy az állami Export Finance Australia hitelügynökségen keresztül garanciát vállaljon az azonnali (spot) üzemanyag-szállítmányok beszerzésére, mivel a magas árak miatt a kisebb piaci szereplők nem képesek viselni a kockázatot - mondta Chris Bowen energiaügyi miniszter.

Bár Ausztrália üzemanyagkészletei 15 éves csúcson vannak, még így is elmaradnak a Nemzetközi Energiaügynökség által ajánlott 90 napos szinttől: jelenleg mintegy 30 napnyi dízel- és kerozinkészlet, valamint 39 napnyi benzin áll rendelkezésre.

A kormány korábban már felszabadított készleteket, és ideiglenesen lazította az üzemanyag-minőségi előírásokat is a kínálat bővítése érdekében. A mostani lépések célja, hogy rövid távon enyhítsék a megélhetési költségek emelkedését és stabilizálják a gazdaságot, különös tekintettel a vidéki térségekre.

(MTI)