Külföld :: 2026. június 19. 12:30 ::

Hazatérhetnek a hantakaranténból a járvány által érintett holland hajó utasai és legénysége

A hantavírus-járvány által sújtott tengerjáró hajó szinte minden utasa és teljes legénysége hazatérhet a hollandiai karantént követően - jelentette be csütörtökön az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője.

Az MV Hondius hajóval kapcsolatban tizenkét megerősített és egy valószínű esetet regisztráltak, köztük három halálesetet, egy olyan járványkitörés során, amely nemzetközi egészségügyi riasztást váltott ki.

A holland zászló alatt közlekedő hajó április 1-jén indult el az argentin Ushuaia városából, és a Dél-Atlanti-óceán félreeső szigetein állt meg, mielőtt továbbhaladt volna a Zöld-foki-szigetekre, majd Tenerife szigetére, a spanyol Kanári-szigetekre, ahol az utasokat evakuálták.

A sarkkutató hajó május 18-án kötött ki a hollandiai Rotterdam kikötőjében, csökkentett legénységgel, akiket többhetes karanténra köteleztek.

"Az MV Hondius szinte minden utasa és legénysége, akiket Hollandiában karanténba helyeztek, most már hazatérhet, beleértve a nem állampolgárokat is" - számolt be az X közösségi oldalon Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO vezetője.

Kifejtette, hogy "mivel május 2-a óta nem jelentettek új eseteket és haláleseteket, a helyzet továbbra is stabil".

Május 30-án a hajó a tisztítási és fertőtlenítési munkálatok befejezése után engedélyt kapott a továbbhaladásra.

Június 8-án Szent Ilona szigetén - ahol számos utas korábban partra szállt - azt közölték, hogy véget ért a hantavírussal kapcsolatos súlyos incidens. A távoli brit területen mintegy 4400-an élnek.

"Minden olyan személy, akit kontaktként azonosítottak, és akinek karanténba kellett vonulnia, sikeresen befejezte a 42 napos kötelező karanténidőszakot" - számolt be a sziget hatósága, hozzátéve, hogy "a lakosságra a vírus már nem jelent veszélyt".

A rágcsálók által terjesztett hantavírus egy ritka kór, amely ellen nincs sem oltóanyag, sem különleges kezelés. A Hondius fedélzetén kitört járványért felelős andoki faj az egyetlen olyan hantavírus-törzs, amelyről ismert, hogy emberről emberre terjedhet.

(MTI)