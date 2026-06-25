Külföld :: 2026. június 25. 16:34 ::

Hollandia Kenyában hozhat létre központot elutasított migránsok számára

A holland kormány elsősorban Kenyát tartja a legesélyesebb partnernek egy olyan, az Európai Unión kívül működő kitoloncolási központ létrehozására, ahol a Hollandiában jogerősen elutasított menedékkérőket helyeznék el hazatérésükig – jelentette csütörtökön az RTL Nieuws hírportál kormányzati forrásokra hivatkozva.

Az értesülések szerint a terv egyelőre előkészítési szakaszban van, a diplomáciai és szakmai szervek Kenya mellett Ruanda és Benin alkalmasságát is vizsgálják.

Hollandia Németországgal, Ausztriával, Dániával és Görögországgal együtt azon uniós tagállamok közé tartozik, amelyek az Európai Unió peremén vagy azon kívül keresnek olyan partnerországokat, amelyek befogadnák a menedékkérelmük jogerős elutasítása után kitoloncolásra váró migránsokat. A jogorvoslati lehetőségeiket kimerítő menedékkérők visszaküldése az új uniós migrációs és menekültügyi paktumának egyik kiemelt eleme.

A holland kormány első értékelése szerint Kenya tűnik a legmegfelelőbb választásnak, mivel viszonylag stabil politikai helyzettel és fejlettebb gazdasággal rendelkezik. Ruanda esetében ugyanakkor emberi jogi aggályok merültek fel, míg Beninnel kapcsolatban a tárgyalások még nem kezdődtek meg.

A kormány illetékes miniszterei a közeljövőben megkapják az előzetes értékelést, ezt követően döntenek a további irányról. A kabinet célja, hogy még az év vége előtt végleges döntést hozzon.

Az elképzelés szerint a központokban azokat a migránsokat helyeznék el, akiknek menedékkérelmét véglegesen elutasították, és ott várnák meg visszatérésüket származási országukba. Az Európai Bizottság szerint az ilyen létesítményeknek meg kell felelniük a nemzetközi emberi jogi normáknak, és politikailag stabil országokban kell működniük.

A megfelelő partnerország megtalálása ugyanakkor továbbra is komoly kihívást jelent. Az előző holland kormány Uganda lehetőségét is vizsgálta, azonban a tervet emberi jogi és menekültügyi szervezetek bírálták az ország szigorú "LMBT-ellenes" jogszabályai miatt. A jelenlegi kabinet az ugandai politikai helyzet romlására hivatkozva felfüggesztette az erről szóló egyeztetéseket.

(MTI nyomán)