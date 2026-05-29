2026. május 29. 09:52

Lina Engel, a terrorvezér Lenin-lány "lemondott erőszakos hajlamairól", így szabadon bocsátották

Ahogy az várható volt, a Hammerbande néven elhíresült szélsőbaloldali terrorszervezet vezetőjének, Lina Engelnek a büntetéséből hátralévő idejét felfüggesztették, s próbára bocsátották. A Drezdai Felsőbíróság döntését korábban a szövetségi főügyész megpróbálta megakadályozni. A Szövetségi Bíróság (BGH) május 27-én sajtóközleményt adott ki 2026. május 6-i döntésével kapcsolatban. A BGH úgy döntött, hogy Engelt elengedik.



Lina Engel

Engelt és három társát öt év és három hónap börtönbüntetésre ítélték súlyos testi sértés és bűnszervezetben való tagság miatt. Engel és társai erőszakos támadásainak célpontjai politikai ellenfelek voltak.

Az előzetes letartóztatásában töltött idejét beszámították a büntetésébe, ami azt jelenti, hogy annak kétharmadát már letöltötte. (2020-ban tartóztatták le.) A pszichológiai vizsgálat megerősítette, hogy Lina Engel "hitelesen lemondott korábbi erőszakos hajlamáról". Jól viselkedett a börtönben, aminek eredményeként a bíróság életképes jövőt jósolt neki. Engel szociális munkásként szeretne a jövőben dolgozni, és befejezné pedagógiai tanulmányait is.

Az ügyészség a szabadon bocsátás ellen azzal kívánt érvelni, hogy Engel továbbra is baloldali radikális, erőszakra hajlamos körökben mozgott, kapcsolatban állt a szélsőbaloldali Rote Hilfe (Vörös Segély) foglyokat támogató szervezettel, és megtagadta a vallomástételt egy másik drezdai perben hét antifasiszta, köztük volt élettársa, Johann Guntermann ellen. A fellebbezést a Szövetségi Bíróság szerdán elutasította.

A németországi sajtó azzal próbálja igazolni Engel megváltozását, hogy nem tér vissza Lipcsébe, hanem Berlinben telepszik le, mintha a fővárosban nem működne erős szélsőbaloldali színtér.

Közben április 28-án a hatóságok szabadon bocsátották a Hammerbande egy másik tagját, Thomas Jacobsot (mozgalmi nevén Nanuk). Jacobs ellen azért szüntették meg az eljárást, mert az egyik tanú nem tudta kétséget kizáróan bizonyítani az állításait.



Thomas Jacobs

Jacobs - aki küzdősportokban is jártas - komoly múlttal rendelkezik a szélsőbaloldali színtéren, a Hammerbande kiképzőjének tartják. Jacobs kapcsolatban állt a Kurdisztáni Munkáspárttal (a szervezet Törökországban, az USA-ban és az EU-ban is terrorszervezetnek minősül), valamint korábban Szíriában harcolt a szélsőbalos kurdok oldalán az Aszad-kormány ellen. Jacobs a szíriai tevékenysége során komoly ismereteket szerzett a lőfegyverekről és robbanóanyagokról.

Jacobs egyébként Berlinben él, így nyilván semmi esély arra, hogy felvegye a kapcsolatot a "megváltozott" Engellel.

KG - Kuruc.info