Anyaország, Videók :: 2026. június 24. 11:02 ::

Apaszabadság: máshol egy hónap, nálunk öt nap

Meddig leszünk sereghajtók az apaszabadságok számának tekintetében az EU-ban? – tette fel a kérdést a kormánynak Novák Előd, hozzátéve: Spanyolország teljes fizetés mellett 16 hetet biztosít, de lényegében teljes fizetést és egy hónapnyi szabadságot adnak Ausztriában, Észtországban, Litvániában, Szlovéniában, Portugáliában és Franciaországban is, míg Magyarországon csupán 5 napot, ezért az előbbi országokhoz hasonlóan egyhavi apaszabadságot javasol a Mi Hazánk.

A gyűlölködéséről ismert dr. Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter válaszát most is személyeskedő kötözködéssel kezdte egy oda nem is illő témában (a kedvcsináló kismama-szépségverseny fényképpályázatát kifogásolta, melyet Novák Előd egy évi jövedelmének felajánlásából hirdetett meg a legszebb női hivatás, az anyaság megbecsülése, a várandósság szépségének bemutatása érdekében). A miniszter végül 3 hetes apaszabadságot ígért, bár a kérdés az volt, hogy meddig leszünk e téren sereghajtók, azt pedig továbbra sem tudjuk, hogy ezt megváltoztatni pl. csak tízéves távlatban tervezik-e, ahogy a Tisza egy választási ígéretéről utóbb már elárulták…