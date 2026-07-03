Friss hírek :: 2026. július 3. 17:42 ::

Tízhektárnyi területen ég a tarló Fonyódnál

Mintegy tízhektárnyi területen ég a tarló az M7-es autópálya Somogy vármegyei szakaszán, Fonyód külterületén, a füst veszélyezteti az autópálya közlekedését - közölte a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel.

Mihályka Szabina elmondta, a tűzről 15 óra körül érkezett bejelentés, jelenleg öt település tűzoltói dolgoznak a lángok megfékezésén.

A fonyódi Facebook-csoportokban olvasható információk szerint a 150-es kilométernél nem lehet lehajtani az autópályáról, az érintett útszakaszon pedig sebességkorlátozást vezettek be.