Anyaország :: 2026. július 3. 17:10 ::

Velkey: közel ötmiliárd forintba kerültek Szijjártó magángépes útjai az előző ciklusban

Majdnem ötmilliárd forint értékben, 53 alkalommal bérelt magánrepülőt hivatali útjaihoz Szijjártó Péter külügyminiszterként 2022 és 2026 között - írta a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken Facebook-oldalán.



Fotó: Szijjártó Péter / Fb

A Velkey György László által közzétett lista szerint 2022-ben öt úthoz béreltek magángépet csaknem 300 millió forintért, 2023-ban 13 alkalommal több mint 850 millió forintért, 2024-ben 15 úthoz mintegy 1,5 milliárd forintért, 2025-ben 19 alkalommal több mint kétmilliárd forintért, 2026-ban pedig "már csak egy magángépbérlésre maradt ideje", ami 161 millió forintjába "került a magyar adófizetőknek".

A bejegyzés szerint Szijjártó Péter "nemcsak Washingtonba, New Yorkba, Pekingbe, Türkmenisztánba vagy a Fülöp-szigetekre bérelt magángépet, de még Belgrádba és Bukarestbe is azzal utazott. Sőt, még Bécsből sem akart csak úgy hazavonatozni, mert onnan is luxusgéppel repült haza. Arról már nem is beszélve, hogy bár tavaly tavasszal kiszórtak több mint 18 millió forintot arra, hogy még a szomszédos Pozsonyba is magángépet béreljenek, azt végül nem is vették igénybe. Ahogy azt a gépet sem, amiért 32 milliót fizettek ki, hogy majd azzal menjenek a Maldív-szigetekre és Libanonba. Sosem indultak el vele" - írta az államtitkár.

Velkey György László úgy fogalmazott, ez "elképesztő pénzégetés", ezt az összeget használhatták volna Magyarország fellendítésére, a magyar emberek támogatására.

A továbbiakban a büntetőjogi felelősség kérdését is vizsgáljuk - zárta bejegyzését az államtitkár.

(MTI)