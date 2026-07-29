Cigánybűnözés :: 2026. július 29. 10:22 ::

Újabb cigány zseni: fotel mögé bújt a tizenegyszeres sorozatbetörő

Az Edelényi Rendőrkapitányság Szendrői Rendőrőrse lopás miatt folytat nyomozást egy 24 éves szendrői férfival szemben.

A fiatal erőforrás az elmúlt időszakban - egyedül, illetve alkalmi bűntársaival közösen 10 házba is betört, sok esetben olyanokba, ahol az ajtók, vagy ablakok nyitva voltak. Volt olyan ház ahová kétszer is betört.

Előfordult, hogy az elkövető a nyitott ablakon át bemászott a házba, és onnan több százezer forintot vitt el, máskor két csomag keksz volt a zsákmány.

Megesett olyan is, amikor a betörőt a hazaérkező házigazda megzavarta, így onnan üres kézzel menekült el.

A rendőrök július 28-án egy szendrői házban elfogták a fotel mögé bújt retket, akit a hatóság őrizetbe vett, és előterjesztést tett letartóztatására is.

A rendőrök az elkövetőnél tartott kutatás során több a bűncselekményből származó értéket foglaltak le - közölték honlapjukon.