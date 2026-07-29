Külföld :: 2026. július 29. 12:11 ::

Új frakciót hozott létre a PiS-ből kilépett Morawiecki

Új frakciót hozott létre a lengyel parlamentben a legnagyobb ellenzéki pártból, a Jog és Igazságosságból (PiS) pár napja kilépett Mateusz Morawiecki, a PiS korábbi alelnöke, egykori kormányfő.

Morawiecki szerdán újságíróknak elmondta: az új, Fejlődés Plusz nevű formációnak 40 képviselő és egy szenátor a tagja.

"Lengyelország fejlődéséért és konzervatív identitásáért akarunk dolgozni" - mondta.

A PiS július 24-én szakadt két részre, miután több mint 30 parlamenti képviselő távozott a pártból belső viták miatt.

(MTI)