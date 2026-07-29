Anyaország :: 2026. július 29. 12:33 ::

Kék plakátokon kommunikál az Új Fidesz is, Magyar Péter éjjel egykor szállt be a vitába

"Izé, őőő.. no comment" felütéssel osztott meg valaki a Redditen egy képet a kormány új kék plakátjáról, amelyen a rászoruló gyerekeknek járó 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról adnak tájékoztatást. A kép alatti kommentekben többen kifejezték ellenérzésüket a rossz emlékű kék dizájnnal és a lépten-nyomon elhelyezett kormányzati plakátokkal kapcsolatban. Aztán éjjel egykor meglepő fordulatot vett a kommentfolyam: megjelent maga a miniszterelnök, Magyar Péter, hogy "bevédje" a plakátokat, írja a Telex.



Rosszul vannak a szegény hívek a látványtól...

Az iskolakezdési támogatást hirdető plakátok nemcsak nyomtatott formában, hanem például pályaudvarok és kormányablakok kijelzőin is megjelentek az elmúlt napokban. A támogatás egyébként alanyi jogon jár az arra jogosultaknak, külön teendő nincs vele, de az adatokat nem árt ellenőrizni, hogy biztos megérkezzen a támogatás.



Fotók: Reddit

Az Orbán-kormányok hírhedt kékplakátos kampányait a választási kampányban maga Magyar Péter is élesen bírálta, a Redditen többen azt sérelmezték, hogy ennek ellenére a Magyar-kormány is nagyon hasonló dizájnt használva kommunikál, ami érthető módon sokakban kelthet ellenérzéseket. Az ellentmondásra egyébként a Fidesz-közeli megmondóemberek is lecsaptak, Bohár Dániel és Deák Dániel is élcelődött rajta.

A redditezők közül volt, aki azt írta, összeszorul a gyomra, ha a plakátokra néz, többen azonban megvédték azokat, azzal, hogy legalább nem migránsozás, brüsszelezés, háborúzás van rajta. A vitába éjjel egykor Magyar Péter is beszállt, aki azt írta, a kis méretű plakátokat a Miniszterelnökség nyomdagépén nyomtatták 2-300 ezer forintért, egyébként pedig minden konzultációt és véleménykérést ingyen végeznek, míg az előző kormány százmilliárdokat költött rá.

"A kormány 400 ezer rászoruló gyereknek bevezetett új támogatási formáról a rendelkezésre álló ingyenes felületeken tájékoztatja az állampolgárokat. Pontosan mi ezzel a probléma?" – írta. "Szerintem nem kéne átesni a ló másik oldalára" – tette hozzá. Arról nem írt, hogy a kormányzati hirdetmények hogyan kerültek ki a pályaudvarok digitális felületeire.