Külföld :: 2026. július 29. 13:09 ::

Egy napon belül két gyilkost végeztek ki Floridában

Floridában egyetlen napon belül két elítélten hajtottak végre halálos ítéletet kedden – közölték a büntetésvégrehajtási intézmények.

Az egyik elítélt a 80 éves Anthony Occhicone, aki 1986-ban gyilkolta meg barátnőjét. Életkorával az Egyesült Államok történetében a második legidősebb elítélt, akin végrehajtották a legsúlyosabb ítéletet, míg Florida történetében a legidősebb.

Néhány órával korábban a 68 éves James Aren Duckett, egy volt rendőrtiszt kapta meg a halálos injekciót, akit egy fiatal lány meggyilkolása miatt ítélt halálra a bíróság.

🚨🇺🇸 | HISTÓRICO: El estado de Florida programó para el 28 de julio la ejecución consecutiva de James Aren Duckett (68 años) y Dominick Anthony Occhicone (80 años), ambos condenados por homicidio, en un hecho sin precedentes en más de seis décadas, tras la orden firmada por el… pic.twitter.com/6inEFBNumm July 20, 2026

Legutóbb 2017-ben fordult elő az Egyesült Államokban - akkor Arkansasban -, hogy egy szövetségi államban néhány órán belül két halálos ítéletet is végrehajtsanak.

Az elmúlt időszakban az Egyesült Államokban Floridában hajtották végre a legtöbb halálos ítéletet korábban elítélt bűnözőkön, miután Ron DeSantis kormányzó azt hangoztatta, hogy "túl sok család túl hosszú ideig" vár arra, hogy igazságot szolgáltassanak neki. A büntetések végrehajtási dátumának meghatározása a kormányzó hatáskörébe tartozik Floridában.

(MTI)