Anyaország :: 2026. július 29. 13:42 ::

Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez jövő hétre a kormány

Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és keddre a kormány, amely öt előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlamenti honlapra.

A dokumentum szerint az Országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását.

Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása, a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása.

A Miniszterelnökség vezetője kezdeményezését egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításának elfogadásával indokolta, amellyel szerinte a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, továbbá a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait.

Ruff Bálint azt írta, a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő törvénymódosítások elfogadása megteremti a költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteit. Az egészségügyi adatkezelést érintő törvénymódosítások elfogadásának célja a magyar lakosság egészségi állapotának javítása érdekében az ellátórendszer hatékonyságának folyamatos javítása. A szakképzésről szóló törvény módosítása elősegíti a szakképzési centrumok működésének racionalizálását, költséghatékonyabbá tételét - indokolta kezdeményezését a miniszter.

A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását.

(MTI)