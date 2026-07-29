Anyaország :: 2026. július 29. 10:00 ::

HVG: felháborodást váltott ki Ruszin-Szendi jelöltje a katonai titkosszolgálat élére

Értetlenséget és felháborodást váltott ki az állományban, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a szervezettől 2023-ban, 11 év után ezredesként nyugdíjazott Szuvák Attillát jelölheti a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) élére, írja a HVG. A honvédelmi miniszter alá tartozó, a katonai hírszerzésért és elhárításért felelős szervezet honlapján egy ideje csak Szuvák neve szerepel főigazgató-helyettesként, mióta az előző vezetést menesztették.

A lapnak több a Magyar Honvédséghez kötődő forrás azt nyilatkozta, hogy Szuvák Attila személyében egy szakmailag megbukott nemzetbiztonsági vezetőt reaktiválhat a Tisza-kormány, és a karrierjének is vannak nem megfelelő részei, valamint a hozzáértése is megkérdőjelezhető.

A HVG arról is ír, hogy Szuvákot 2012-ben nevezték ki véderőattasévá Algériába, emellett a tunéziai nagykövetséghez is akkreditálták, de a szokott 4 év helyett nem egészen 3 év után hazarendelték. A forrásaik szerint fegyelmi vétséget követhetett el, engedély nélkül kutathatott az algíri nagykövet irodájában. Információik szerint a két nagykövet közösen kérhette Szuvák repatriálását. A tiszt ezután a KNBSZ-nél – osztályvezetői szint alatt – a katonai attasék képzéséért felelt, amely pozícióba az informátorok elmondása szerint „eldugták” őt. A lap szerint Szuvák a KNBSZ akkori főigazgatójának döntése nyomán szerelhetett le 2023-ban.

A HVG több forrása úgy látja, hogy Ruszin-Szendi kitart a jelöltje mellett, ugyanis bizalmi kapcsolatban vannak.

Szuvák Attila a lap kérdéseire annyit válaszolt, hogy azokkal forduljanak a Honvédelmi Minisztériumhoz, és kérte, hogy csak a tényeket vegyék figyelembe, mert szerinte a felvetéseik valótlan információkra is utalnak. A HM és a Miniszterelnökség nem válaszolt a megkeresésekre.

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