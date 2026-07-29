Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. július 29. 11:01 ::

Rendőrautó holtteréből a rácsok mögé - nem jött be a drogárus cigányoknak a rejtőzködési technika Debrecenben

A Készenléti Rendőrség (KR) Regionális Bevetési Igazgatóság debreceni egysége július 25-én kora délután három "emberrel" szemben intézkedett. A trió egy Skodával közlekedett Debrecenben, a Sámsoni utcában, amikor a járőröknek feltűnt, hogy az autó nagyon lassan halad, és igyekszik a rendőrautó holtterében maradni. Amikor a gépkocsiban ülőket igazoltatták, a rendőrök észlelték, hogy a két férfi és a nő zavartan viselkedik.

Az igazolványaik, illetve a kocsi papírjai is rendben voltak, egyiküket sem körözték. Viszont, amikor az autó átvizsgálására került sor, mindegyikük egyre feszültebb lett. Ráadásul az egyenruhások kérdéseire is ellentmondásos válaszokat adtak.

Rövid időn belül kiderült, mi volt a zavartság oka. A rendőrök ugyanis az autó első ülése alatt egy szatyorban fehér, kristályos, kábítószergyanús anyagot találtak.

A ruházatátvizsgálás során a sofőr egyik zsebéből egy áruházi nyugtába, míg másik zsebéből egy alufóliába csomagolt fehér, kristályos törmelék került elő. Erről a 27 éves férfi elismerte, hogy kábítószer, és saját célra vásárolta. Az ülés alatt talált több mint fél kiló kábítószerről azonban azt vallotta, hogy nem tudja, hogy került a kocsiba. Ugyanígy tagadta a másik férfi és a nő is, hogy bármi információja lenne az illegális áruról.

Annak ellenére, hogy az autóban a rendőrök találtak még egy jegyzetfüzetet, benne nevekkel, személyes adatokkal, telefonszámokkal és különböző összegekkel.

A készenléti rendőrök első körben mindegyiküket mintavételre állították elő, majd kihallgatásra a Debreceni Rendőrkapitányságra. A nyomozók mindegyiküket kábítószer birtoklásával gyanúsították meg, majd a 31 éves férfi utast bűnügyi őrizetbe vették. A bíróság azóta már le is tartóztatta.

A másik két gyanúsított egyelőre szabadlábon védekezik.

A debreceni nyomozók most vizsgálják, hogy a kábítószert honnan szerezhették be a gyanúsítottak, illetve mi volt vele a céljuk.