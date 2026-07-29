Anyaország :: 2026. július 29. 09:52 ::

Rendkívüli riadókészültséget rendelt el Gajdos László az aszály miatt

Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptettük életbe, a vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni - közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Gajdos László közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta: Magyarország 84 vízhiánykezelési-körzetéből 66-ban a jogszabályban előírt hármas határérték felett van az aszályindex, ezért rendkívüli készültséget rendelt el.

Ez azt jelenti, hogy a Vízügyi Igazgatóság szakemberei az ország 74 százalékán rendkívüli védekezési fokozatban végzik majd az aszály elleni védekezést - tette hozzá a miniszter.

(MTI)