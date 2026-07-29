Encs képviselőtestülete következő ülésén várhatóan önkormányzati elővásárlási jogot vezet be olyan területeken található ingatlanokra, ahol "civil" szervezetek csaknem lakhatatlan házakat kívánnak olcsón megvenni és lakcímet létesíteni a Kassáról kilakoltatottaknak - közölte Mikola Gergely, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Encs független polgármestere a Facebook-oldalán. A polgármester az elmúlt napokban jelentős sajtóérdeklődést övező két kassai család szalonnai letelepedését követően reagált közösségi oldalán.
Mikola Gergely azt írta: csaknem egy hete foglalkozik azzal az üggyel, melyben szerinte szlovák politikai jóváhagyással bontanak le egy kassai gettótelepet, és civil szervezetek által biztosított forrásokkal akarnak több borsodi járásba mintegy 2-300 szlovákiai "romát" "deportálni". Ha valaki eladja az ingatlanát, és "részt vesz az illegális deportálásban", véleménye szerint jogi felelőssége lesz benne - szögezte le.
Balogh Zsolt, Szalonna független polgármestere az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében ismertette, hogy a kassai városházától kapott tájékoztatás szerint a "szlovákiai" település nem folytat olyan programot, amely a város szociálisan hátrányos helyzetű lakóinak más - így magyarországi - településekre történő áttelepítésére irányulna. Azt írta: egy találkozón a kassai városrész polgármestere közölte vele, hogy az általa vezetett városrész két család "életkörülményeinek javítását" támogatta, például az ingatlanok lakhatóvá tételében, a két család egyébként saját döntésével, hitelből, helyi tulajdonosoktól vásárolt ingatlant Szalonnán.
Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke hétfőn levélben fordult Szalonna polgármesteréhez, mert közlése szerint olyan lakossági jelzéseket kapott, hogy kassai no-go zónából költöztetnek családokat a településre.
(MTI nyomán)