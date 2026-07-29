Anyaország :: 2026. július 29. 12:20 ::

Az encsi önkormányzat elővásárlási jogot vezet be egyes ingatlanokra a kassai cigány beözönlés megakadályozása céljából

Encs képviselőtestülete következő ülésén várhatóan önkormányzati elővásárlási jogot vezet be olyan területeken található ingatlanokra, ahol "civil" szervezetek csaknem lakhatatlan házakat kívánnak olcsón megvenni és lakcímet létesíteni a Kassáról kilakoltatottaknak - közölte Mikola Gergely, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Encs független polgármestere a Facebook-oldalán. A polgármester az elmúlt napokban jelentős sajtóérdeklődést övező két kassai család szalonnai letelepedését követően reagált közösségi oldalán.

Mikola Gergely azt írta: csaknem egy hete foglalkozik azzal az üggyel, melyben szerinte szlovák politikai jóváhagyással bontanak le egy kassai gettótelepet, és civil szervezetek által biztosított forrásokkal akarnak több borsodi járásba mintegy 2-300 szlovákiai "romát" "deportálni". Ha valaki eladja az ingatlanát, és "részt vesz az illegális deportálásban", véleménye szerint jogi felelőssége lesz benne - szögezte le.

Balogh Zsolt, Szalonna független polgármestere az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében ismertette, hogy a kassai városházától kapott tájékoztatás szerint a "szlovákiai" település nem folytat olyan programot, amely a város szociálisan hátrányos helyzetű lakóinak más - így magyarországi - településekre történő áttelepítésére irányulna. Azt írta: egy találkozón a kassai városrész polgármestere közölte vele, hogy az általa vezetett városrész két család "életkörülményeinek javítását" támogatta, például az ingatlanok lakhatóvá tételében, a két család egyébként saját döntésével, hitelből, helyi tulajdonosoktól vásárolt ingatlant Szalonnán.

Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke hétfőn levélben fordult Szalonna polgármesteréhez, mert közlése szerint olyan lakossági jelzéseket kapott, hogy kassai no-go zónából költöztetnek családokat a településre.

(MTI nyomán)