Anyaország :: 2026. július 29. 11:15 ::

Hatályba lépett a nemzeti vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról szóló törvény

Hatályba lépett szerdán a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény - közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook-oldalán.

Forsthoffer Ágnes azt írta: a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor-palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel.

Hozzátette, hogy a kormány korrupcióellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért.

(MTI)