Anyaország :: 2026. július 29. 13:27 ::

Lezuhant, és meghalt egy ipari alpinista a Rókus Egészségközpontnál

Lezuhant, és meghalt egy ipari alpinista a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontjánál szerdán - közölte az intézmény az MTI-vel. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az MTI megkeresésére azt közölte, hogy a szemle még folyamatban van.

Közleményében az egyetem azt írta, hogy egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista dolgozott az épületen szerda délelőtt. Az alpinista lezuhant, és életét vesztette, a baleset körülményeit a hatóság vizsgálja.

A baleset miatt a főbejáratot átmenetileg le kellett zárni. A betegellátás zavartalan, de a Semmelweis Egyetem arra kéri a betegeket és hozzátartozóikat, hogy az épületet a Stáhly utca 9. szám alatti bejáraton közelítsék meg. Csütörtöktől már ismét használható lesz a főbejárat - áll a közleményben.

A BRFK azt közölte az MTI megkeresésére, hogy a szemle még folyamatban van, a balesetről később adnak tájékoztatást.