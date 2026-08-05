Külföld, Háború :: 2026. augusztus 5. 20:38 ::

Irán közlése szerint megállapodtak Ománnal a Hormuzi-szoros hajózási útvonalának koordinátáiról

Irán megállapodott Ománnal a Hormuzi-szoros hajózási útvonalának koordinátáiról, és már véglegesítik az erről szóló közös bejelentést - jelentette be szerdán Eszmail Bagai, az iráni külügyminisztérium szóvivője.

A szóvivő a Teherán és Maszkat között zajló tárgyalásokat szakszerűnek és előremutatónak nevezte. Közlése szerint a két fél kölcsönös egyetértésre jutott a tárgyalt hajózási útvonal földrajzi paramétereit illetően. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az iráni-ománi megállapodás önmagában nem garantálja a stratégiai jelentőségű vízi útvonal biztonságát.

Bagai szerint a két ország közös nyilatkozata - amely a megállapodás főbb elemeit és a kialakult egyetértés legfontosabb pontjait tartalmazza - a véglegesítés és a szövegezés utolsó szakaszában jár. Hozzátette: a nyilatkozatot akkor tehetik közzé, ha külső szereplők nem akadályozzák a folyamatot.

Egy magas rangú iráni forrás, valamint két térségbeli tisztségviselő szerint az Irán és Omán között készülő megállapodás értelmében Teherán ellenőrizné a Hormuzi-szoroson keresztül a Perzsa-öbölbe tartó hajókat. Értékelésük szerint ez az eddigi egyik legjelentősebb engedmény lenne Irán számára.

A források ugyanakkor túlzónak nevezték Donald Trump amerikai elnök kijelentését, miszerint rövid időn belül megállapodás születhet a szoros újranyitásáról. Mint mondták, több fontos kérdésben továbbra sem jutottak dűlőre.

Irán és Omán hónapok óta tárgyal a Hormuzi-szoros hajózásának jövőbeni szabályozásáról. A tárgyalások célja a stratégiai jelentőségű vízi útvonal forgalmának rendezése és teljes újranyitása, ugyanakkor a megállapodás több részlete egyelőre még egyeztetés alatt áll.

(MTI)