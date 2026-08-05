Külföld, Extra :: 2026. augusztus 5. 19:11 ::

Bámulatos empátia: olaszoknak karlengettek bolgár hazafiak, mégis a zsidók háborodtak fel

Híradások szerint neonácik inzultáltak Bulgáriában Olaszországból érkezett zsidó fiatalokat, a bolgár rendőrség nyomozást indított az ügyben.

A hírt az MTI is közzétette, ők ugyanakkor így fogalmaztak:

Bolgár és olasz sajtójelentések szerint egy neonáci csoport tagjai gyűltek össze vasárnap az olasz tinédzserek szállodája előtt Bansko városban, és náci korabeli köszöntést, Sieg heil!-t kiabáltak, valamint náci karlendítést mutattak be. Az olasz fiatalok egy zsidó fiataloknak szervezett, kéthetes nemzetközi szemináriumra érkeztek a délnyugat-bulgáriai városba. A banskói rendőrség közlése szerint a bolgárok sértegették és provokálták az olasz fiatalokat, és a hatóságok vették elejét a fizikai konfrontációnak.

"A gyerekeink nem utazhatnak szabadon Európában anélkül, hogy ne lennének erőszaknak és szóbeli támadásoknak kitéve" - írta az X-en Victor Fadlun, Róma zsidó közösségének vezetője. Ebből is az derül ki, hogy a legkevésbé sem olaszokról van szó (akiket amúgy sem zavart volna a Mussolini-köszönés), hanem olaszországi zsidókról. Az MTI persze nem zavartatja magát, ezt írják még: