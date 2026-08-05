Anyaország :: 2026. augusztus 5. 19:20 ::

Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány

Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány - jelentette be a miniszterelnök szerdán kora este a Facebook-oldalán.

Magyar Péter azt írta: a kétnapos kormányülés első felében többek között a mostani energiaválságra is reflektálva átfogó energiafejlesztési tervet fogadtak el energiatároló-kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról, amelyeket hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani.

A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak - emelte ki a kormányfő.

Magyar Péter jelezte, a védelmi munkacsoport is ülést tart.