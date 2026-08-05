Anyaország, Jó és szép :: 2026. augusztus 5. 19:36 ::

Kilenc nap alatt összegyűlt a Hazajáró fennmaradó 11 epizódjának elkészítéséhez szükséges támogatás

Alább olvasható a Facebookon közzétett győzelmi jelentés:

Összefogtunk. Megcsináltuk!

Kedves Hazajáró Barátaink!

„A hegyi patak eléri a tengert, és az igaz szándék a győzedelmet” – Tamási Áron gondolata volt az első, ami eszünkbe jutott, amikor szembesültünk vele: a rég nem látott nemzeti összefogás győzelmet aratott: 9 nap kellett ahhoz, hogy megteremtsétek a lehetőséget a Hazajáró fennmaradó 11 epizódjának elkészítésére!

Eddig hittünk benne, de most már tudjuk: a Hazajáró útja valóban végtelen. És ez a közös út, amin együtt járunk Veletek: maga a cél.

Ahogy a fény diadalt arat a sötétség felett, úgy győztük le együtt az összetartozásunk meggyengítésére tett kísérletet. Mert eddig megtett 15 évnyi hosszú utunk során alaposan megtanultuk: a sötétség elleni küzdelemben a leghatékonyabb eszköz, ha fényt gyújtunk. És a Hazajáró pislákoló lángjából, a belőletek fakadó sok ezer apró őrtűzből egy hatalmas, égig érő lángcsóva lett, amelynek fénye beragyogja az egész Kárpát-medencét.

Mert ez a műsor nem a képernyőn, hanem az emberek lelkében született és ott is fog tovább élni. Ahogy az elsötétülő képernyő újra felviláglik, úgy fog a Hazajáró is újra a régi fényében ragyogni. Sőt, talán még fényesebben, mert amikor újra bakancsot húzunk és tovább indulunk történelmi hazánk tájaira, el fogjuk mondani az ott élő embereknek, kiknek is köszönhetjük, hogy itt lehetünk. Minden egyes képkockában benne lesz egy-egy támogató magyar honfitársunk lelke. Minden egyes csúcsra tartó lépésünket el fogja kísérni a szeretetetek. S amikor a kárpáti hegycsúcsokra felérve kibontjuk majd a nemzeti zászlónkat, ott fogtok állni Ti is mindannyian velünk a csoportképen. Mert összetartozunk. És ez a kötelék felbonthatatlan.

És ha majd hazatérünk a tervezett 11 epizód után, akkor arra hívunk titeket, hogy induljunk tovább együtt, egy úton, egy célért, a Kárpát-medencei magyarság egységéért már nemcsak a virtuális térben, hanem élő közösségben. Látogassuk meg együtt testvéreinket, járjuk be együtt őseinktől örökölt tájainkat, rázzunk kezet a megmaradásért küzdő honfitársainkkal.

A 11 epizód tehát elkészül. Ám ez a kilenc nap örökre megváltoztatta a Hazajárót. Ezentúl a műsort nem önállóan készítjük, hanem Veletek. Ezért közösségi összefogásunkat most nem lezárjuk, hanem tovább építjük. A 11 epizódra vonatkozó közös vállalásunkat teljesítettünk, de a Hazajáró küldetése ezen jóval túlmutat. Sokan jeleztétek, hogy csak a következő napokban, hetekben tudtok csatlakozni a támogatókhoz. Természetesen erre továbbra is lesz lehetőség. Hogy milyen új utakon indulunk tovább közös céljaink felé, és formáljuk tovább a Hazajáró jövőjét, arról hamarosan részletesen is beszámolunk.

Most viszont csak egyetlen szót szeretnénk mondani: KÖSZÖNJÜK!

Folytatjuk. Összetartozunk. Lélektől lélekig!

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