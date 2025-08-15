Sport :: 2025. augusztus 15. 21:23 ::

Néhány kilométerre Dzsingisz kán szobrától győzte le a mongol íjászok színe-javát a Farkas

Ahogy Mónus József Facebook-bejegyzéséből kiderül, Mongóliában sem talált legyőzőre, Dzsingisz kán szobrától 5 kilométerre végzett a mongol riválisai előtt.



Kép: Mónus József / Facebook

Egy 70# íjjal húzás végén sikerült 514 méterrel úgy győzni szembeszélben, hogy az ezüstérmes belső-mongol harcos nyílvesszője vagy 100 méterre hátrébb fúródott a mongol mezőbe - számol be az újabb nagyszerű diadalról.



Szeretném elmondani, hogy két mongol barátom, Zorigt Mashbat és Alexandr Amia, a világbajnok íjászok határtalan nagy szeretettel fogadtak földjükön! Sokat tanultam tőlük! Büszkeséget, harcot, becsületet! - írja a Farkas.

Kitér arra is, hogy a felesége is szép eredményt ért el, ezüstérmes lett a betegsége ellenére.