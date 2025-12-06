Sport :: 2025. december 6. 13:51 ::

A nemzetközi szövetség továbbra sem engedi vissza az orosz és fehérorosz kosarasokat

A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) jövő év februárjáig meghosszabbította az orosz és fehérorosz klubcsapatokra és a két ország válogatottjára vonatkozó eltiltást.

"A Központi Tanács úgy döntött, hogy fenntartja Oroszország és Fehéroroszország jelenlegi státuszát a FIBA végrehajtó bizottságának 2026 február közepén tartandó üléséig, amelyre a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ülése után kerül sor" - fogalmazott a FIBA a tilalom fenntartását bejelentő közleményében.

A FIBA 2022 márciusában – az ukrajnai háború februári kitörését követően - függesztette fel a két ország csapatainak részvételét az égisze alatt zajló eseményeken. A válogatottak nemzetközi sorozatokról történt kitiltása mellett az orosz klubok nem indulhattak az Euroligában.

Döntését a FIBA a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ajánlását követve hozta meg, amelyben a NOB arra kérte a sportági világszövetségeket, hogy ne engedjék az orosz és fehérorosz sportolók szereplését a csapatsportokban. Az első kivételt a vizes sportokat tömörítő World Aquatics jelentette, amely a múlt hónap elején közölte, a két ország vízilabda-válogatottjai 2026-tól semlegesként részt vehetnek a nemzetközi tornákon.

(MTI)