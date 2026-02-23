Sport :: 2026. február 23. 19:55 ::

Kós Hubert lett a mezőny legeredményesebb úszója az amerikai egyetemi konferencia döntőben

Kós Hubert lett az egész mezőny legeredményesebb úszója az amerikai egyetemi konferencia döntőben, a Tennessee állambeli Knoxville-ben.

A magyar szövetség a közösségi oldalán azt írta, hogy miután az olimpiai bajnok Kós - aki a Texas Egyetemen, a legendás Bob Bowman által irányított csoportban készül - megnyerte a 100 yardos hátúszást, a 200 vegyest, második lett 200 háton, és győzelemhez segítette a vegyes-, valamint bronzhoz a gyorsváltót, összesen 92 pontot szerzett, ezért megkapta az úgynevezett Commissioner Cupot.

Csapattársa, Pádár Nikolett második lett 200 yard gyorson (négy századra volt az aranytól), hatodik 100-on, és aranyérmet szerzett a 4x100-as és a 4x200-as gyorsváltóval.

A Texas férfi és női csapata is győzött összetettben.

Az Auburn színeiben úszó Komoróczy Lorának egy hetedik hely volt a legjobb eredménye 100 háton.

(MTI)