Sport :: 2026. március 7. 13:39 ::

Eltiltották a világ egyik leggyorsabb négerét

Doppingvétség miatt jövő nyárig eltiltották Fredrick Kerleyt, a férfi 100 méteres síkfutás 2022-es világbajnokát.

A sportág tisztaságát felügyelő nemzetközi szervezet (AIU) indoklása szerint a 30 éves atléta 2024 májusa és decembere között három versenyen kívüli doppingellenőrzést is elmulasztott, és ezzel - a szabályzat értelmében - megtagadta a holléti adatai megadását. Eltiltása 2027. augusztus 11-ig szól.



Fotó: Michael Kappeler / Icon Sport

Ügyvédjeinek augusztusi közleménye szerint Kerley-től több esetben valóban nem tudtak mintát venni az ellenőrök, ugyanakkor az atléta álláspontja alapján ezek nem az ő hibájából történtek.

"Kerley vitatja a holléti információkkal kapcsolatos doppingellenes szabályok megsértésére vonatkozó állítást, mert határozottan úgy véli, hogy az állítólagos elmulasztott tesztjei közül egy - vagy több - esetben nem volt gondatlan, hanem a doppingellenőr nem tette meg a körülményekhez képest ésszerű lépéseket annak érdekében, hogy a kijelölt helyen megtalálja őt" - írták tavaly.

Kerley a tokiói olimpián ezüst-, a párizsi ötkarikás játékokon bronzérmes volt 100 méteren, 2022-ben pedig megnyerte a világbajnokságot. A 2023-as budapesti vb-n az elődöntőben kiesett, viszont az amerikai 4x100 méteres váltóval aranyérmet nyert. Tavaly szeptemberben jelentette be, hogy elindul a május 24-én Las Vegasban sorra kerülő "doppingolimpián".

Az Enhanced Games elnevezésű multisporteseményt egy amerikai milliárdos támogatásával rendezik meg. A szervezők elképzelése szerint a több sportágat - így például az atlétikát, a súlyemelést, az úszást - magában foglaló játékokon, de már azt megelőzően is a sportolók orvosi ellenőrzés mellett tiltott szereket is használhatnak a teljesítményük fokozása érdekében. A győztesek félmillió dollárt kaphatnak, a világcsúcsot döntők pedig egymillió dolláros jutalommal számolhatnak.

(MTI)