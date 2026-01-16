Háromévi börtönbüntetésre ítéltek egy 19 éves férfit Németországban pénteken, mert csatlakozni akart az Iszlám Állam nevű nemzetközi terrorhálózathoz, és merénylet elkövetésére készült Berlinben. A büntetést fiatalkorúak börtönében kell letöltenie, mert a cselekmények elkövetésének időszakában még nem volt nagykorú - derül ki az ítélkező berlini bíróság közleményéből.
A bíróság megállapítása szerint az elítélt - akinek állampolgárságát nem közölték - az interneten radikalizálódott, és 2025 februárjában támadást tervezett Izrael berlini nagykövetsége ellen, amiben csak az akadályozta meg, hogy jó ideig nem tudott robbanószert szerezni.
Már ezalatt felvette viszont a kapcsolatot az Iszlám Állammal, és arra készült, hogy a merénylet után Afganisztánba utazik, és fegyveresként csatlakozik a terrorszervezethez - emlékeztettek a közleményben.
A egyik potsdami menekültszálláson lakó férfit a berlini repülőtéren fogták el tavaly februárban.
A közlemény szerint enyhítő körülményként vették figyelembe, hogy a bírósági eljárás kezdetén a vádlott megbánást tanúsított, és elhatárolódott a radikális ideológiától.
