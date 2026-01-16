Migránsbűnözés, Külföld :: 2026. január 16. 23:37 ::

Három év börtönre ítélték az Izrael berlini nagykövetsége elleni merényletre készülő bűnbánó dzsihadistát

Háromévi börtönbüntetésre ítéltek egy 19 éves férfit Németországban pénteken, mert csatlakozni akart az Iszlám Állam nevű nemzetközi terrorhálózathoz, és merénylet elkövetésére készült Berlinben. A büntetést fiatalkorúak börtönében kell letöltenie, mert a cselekmények elkövetésének időszakában még nem volt nagykorú - derül ki az ítélkező berlini bíróság közleményéből.

A bíróság megállapítása szerint az elítélt - akinek állampolgárságát nem közölték - az interneten radikalizálódott, és 2025 februárjában támadást tervezett Izrael berlini nagykövetsége ellen, amiben csak az akadályozta meg, hogy jó ideig nem tudott robbanószert szerezni.

Már ezalatt felvette viszont a kapcsolatot az Iszlám Állammal, és arra készült, hogy a merénylet után Afganisztánba utazik, és fegyveresként csatlakozik a terrorszervezethez - emlékeztettek a közleményben.

A egyik potsdami menekültszálláson lakó férfit a berlini repülőtéren fogták el tavaly februárban.

A közlemény szerint enyhítő körülményként vették figyelembe, hogy a bírósági eljárás kezdetén a vádlott megbánást tanúsított, és elhatárolódott a radikális ideológiától.

(MTI)