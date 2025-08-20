Extra, Videók :: 2025. augusztus 20. 14:42 ::

Putyini jófejkedés Alaszkában: új motorral ajándékozott meg egy Ural-tulajdonost

Egy Ural márkájú oldalkocsis motorkerékpárt kapott ajándékba Vlagyimir Putyin orosz elnöktől az alaszkai Bird Creekben élő Mark Warren, de elképzelése sincs róla, hogy vajon miért.





Warren says he is well aware that some people are horrified he took an expensive gift — a similar new Ural motorcycle is valued… #4 - Alaska resident Mark Warren received a new Ural motorcycle as a "personal gift" from Putin the day after his meeting with President Donald Trump.Warren says he is well aware that some people are horrified he took an expensive gift — a similar new Ural motorcycle is valued… pic.twitter.com/LYw14Dr6Dg August 19, 2025

Amikor megtudta, hogy Oroszország elnöke meg akarja ajándékozni, az alaszkai Mark Warren biztos volt benne, hogy az egész nem több átverésnél. Nem sokkal később azonban tényleg megkapta vadonatúj, oldalkocsis Ural motorkerékpárját – írja a Fox19 nyomán a 24.

Warrennek korábban is volt már egy Uralja. A férfi azt mondja, a Donald Trump és Vlagyimir Putyin közötti alaszkai csúcstalálkozó előtt, augusztus 6-án azzal a motorral járt Anchorage-ban. A belvárosban odament hozzá két férfi, akik azt mondták, az orosz állami médiának dolgoznak, és feltettek neki néhány kérdést, miközben videót készítettek róla.

Egy kereszteződésnél megállítottak, a motoromról kérdeztek, én pedig elmondtam nekik, mikor vettem, miért és hogyan hoztam rendbe.

Néhány nappal később az egyik férfi azzal hívta fel Warrent, hogy a videó, amit vele forgattak, virálissá vált az orosz közösségi médiában. Újabb néhány nappal később a Warren újabb telefonhívást kapott, melyben arról értesítették, hogy Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke szeretné megajándékozni egy új Urallal.

Warren biztos volt benne, hogy valamilyen átverés az egész, de hamarosan kézhez kapta a hivatalos dokumentumot, melyben az Oroszországi Föderáció amerikai nagykövetsége Vlagyimir V. Putyin elnök nevében értesítette a motorkerékpár adományozásáról. A levélben azonban egy szó sem volt arról, hogy miért.

Nehezen fogom fel, miért történhetett. Nem tettem a kedvükért semmit, és senkit sem ismerek a követségen.





Sanctions just spark a presidential gift! 🇷🇺🏍️ An unexpected twist in Anchorage: Mark Warren, longed for spare parts for his Russian ‘Ural’ bike but couldn’t get them due to sanctions, just received a brand-new motorcycle — from Vladimir Putin via Russian diplomatsSanctions just spark a presidential gift! pic.twitter.com/YIJzTVCFsm August 18, 2025

A helyi média kereste a nagykövetséget a különös ajándékozásra vonatkozó kérdésekkel, de nem kaptak válaszokat. Warren pedig némi habozás után úgy döntött, elfogadja az ajándékot.