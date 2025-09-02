Extra, Migránsbűnözés :: 2025. szeptember 2. 18:25 ::

Egy "rasszista" miniamazon cigány "gengsztereket" terrorizált Skóciában

Britanniában többen haltak meg az idén késelésben, mint amennyi civil az ukrajnai háborúban? (ENSZ-adatok, 2025. január-június, ukrajnai háború: 232 ember halt meg 181 nap alatt, azaz napi 1,3 civil haláleset = 39 halott havonta. Egyesült Királyság bűnügyi statisztikái: 1 halálos késelés 17 óránként, azaz napi 1,4 civil halála = 42 halott havonta!)

Szó szerint iparszerűen erőszakolják meg az erre a tevékenységre szakosodott pakisztáni muszlim bűnbandák (grooming gangs) a fehér gyermek- és tinilányokat? (Különböző becslések szerint az elmúlt 40 évben 250 ezer és egymillió között lehet az áldozatok száma, vö. How many children have been the victims of grooming gangs in the UK?, fullfact.org, 2025.01.08.)

A szólásszabadság egykori szülőhazájában naponta legalább 30 főt tartóztatnak le az orwelliánus hatalmi apparátus által sértőnek ítélt közösségimédia-bejegyzések, akár karikatúrák közzététele miatt? (UK free speech crackdown sees up to 30 people a day arrested for petty offenses such as retweets and cartoons, nypost.com, 2025.08.19.)

Mindez teljesen hidegen hagyja a köztudottan halvérű briteket. Egy „rasszista” incidens azonban most némileg kizökkentette őket letargikus nyugalmukból, önmagukhoz képest szélsőséges reakciókat váltva ki belőlük pró és kontra egyaránt.

Íme az elvetemült „agresszor”:



A "teljesen ártatlan áldozatok"



A mainstream média szokásos gyakorlatát követve a brit Lügenpresse a bulgáriai bevándorlót tisztességes családapának ábrázolja, aki a légynek sem tudna ártani



A média "migránsmodellje" önmagát "cigány gengszterként" reklámozza, arra biztatva a brit "kurvákat", hogy "üljenek be a szuperverdájába"



A 12 éves lányt "fejsze és kés lóbálásával" (sic!) vádolják

A video kisebbfajta világszenzációt okozott, milliókat késztetve megszólalásra a közösségi médiában (köztük Elon Muskot is), és mémek százait eredményezte.



A rettenthetetlen - Mel Gibson inspirálta?



A sztori Netflix-adaptációjában így nézne ki

A letartóztatott és bűnvádi eljárás alá helyezett kislány javára közadakozás indult, az alábbi szöveggel:

Miközben a helyi közösségükben sétálnak, Lolát (12), Rubyt (13) és Mayah-t (13) két felnőtt külföldi állampolgár támadta meg. A külföldi állampolgárok illetlen szexuális megjegyzéseket tettek Lolára. Amikor Lola és nővére azt mondták a migránsoknak, hogy hagyják őket békén és menjenek el, Rubyt kegyetlenül megtámadta a felnőtt nőstény, a hajánál fogva a földre rántotta, és mindkét migráns fejbe rúgta a földön. Látva, hogy nővérét a földön verik, Lola elővett egy fejszét és egy kést, és bátran elriasztotta a támadókat, megmentve nővérét. Ekkor döntött úgy a külföldi állampolgár, hogy lefilmezi a következményt, amely vírusként terjedt a közösségi médiában. A videón hallható, ahogy Lola azt mondja a támadóknak, hogy menjenek el, és hagyják békén a nővérét. Ruby a támadás után súlyos agyrázkódással, teniszlabda méretű csomóval a tarkóján és sok zúzódással került kórházba. Sajnos a támadók letartóztatása helyett a helyi rendőrség úgy döntött, hogy inkább Lolát tartóztatja le.



Igazságot Lolának és Rubynak! A kitűzött cél 250 ezer font, ebből 85 ezer már összejött

Ezt a kampányt azért indítottuk, mert mint másokat milliószámra, akik látták a videót és most hallották Lola és Ruby történetét, megdöbbentett minket egy ilyen fiatal gyermek hihetetlen bátorsága. Ő lett egy nemzet hőse, amely túl sokáig nem hallotta meg a segítségért kiáltó szavakat. Lola félelem nélkül állt ki a nővére támadói ellen, és most szüksége van a segítségünkre, hogy szembe tudjon nézni a korrupt jogi rendszerrel, amely inkább az áldozatokra vadászik, mintsem felelősségre vonná a migránsokat a bűncselekményeikért.

Ez az érem egyik oldala.

Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a britek túlnyomó többsége a közösségi médiában hangosan ünnepeli Lola letartóztatását, mentegeti a nővérét bántalmazó és őt lefilmező bevándorlót, megerősítve támogatását a bevándorlás és a grooming bandák iránt. Fehér britek naphosszat arról posztolnak az X-en, hogy a lány megérdemli, hogy börtönbe kerüljön fegyverviselésért, ezzel is azt bizonyítva, hogy tökéletesen elvannak a gyermekek elleni nemi erőszak jelenségével. Nem véletlen, hogy azt a Keir Starmert juttatták hatalomra, aki évekig fedezte a gyermek-erőszakolókat az ügyészség igazgatójaként. Valójában objektíve az összes 20 éven felüli brit – pusztán a jelenség iránt tanúsított közönye és nemtörődömsége folytán – cinkostárs a grooming bandák tömeges szexuális kizsákmányolásában és az azt követő eltussolásban. A „felszarvazott” szót nem lehet leírni Britannia nélkül, immár annyira összenőtt a két fogalom, hovatovább egymás szinonimájává válva.

A britek jövedelmük közel felét fizetik adóba, hogy legyen miből eltartani az import ingyenélőket, akik megerőszakolják a gyermekeiket, és még több beltenyésztett rokonukat hozzák be a helyükre, miközben fehér családokat lakoltatnak ki, hogy helyet csináljanak nekik – a lakosság nagy részének teljes támogatásával. Demokratikusan kitenyésztett és háziasított lábasjószágok, akik eladták saját országukat a harmadik világ válogatott söpredékének tikka masaláért.

Harcias fellépésével Lola most leckét adott nekik egykori önmagukból, de magányos fecskeként valószínűleg nem csinál nyarat, és minden marad a régiben, amíg egy újabb hasonló „világszenzáció” fel nem kavarja majd ismét a brit dekadencia miazmás állóvizét.

