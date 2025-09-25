Extra :: 2025. szeptember 25. 09:33 ::

A cigány névadási bajnokság győztesei: Váradi Jeremi Ramiz és Váradi Dzsínó Románó - őket gyermekotthonba juttató - szülei

A Komáromi Rendőrkapitányság eljárást folytat Váradi Jeremi Ramiz és Váradi Dzsínó Románó eltűnése kapcsán. A 10 és 13 éves fiúk 2025. szeptember 2-án engedély nélkül távoztak a komáromi gyermekotthonból, oda nem tértek vissza, és azóta ismeretlen helyen tartózkodnak - írja a Police.hu-n a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Váradi Jeremi Ramiz 134 centiméter magas, barna rövid haja és barna színű szeme van, sovány testalkatú. Váradi Dzsínó Románó 165 centiméter magas, fekete rövid haja és sötétbarna szeme van, sovány testalkatú.