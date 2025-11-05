Extra :: 2025. november 5. 09:38 ::

"Eltűnt egy kisfiú" - a 13 éves Kozák Szántínó

"Eltűnt egy 13 éves kisfiú Budapesten" - írja a 24.hu a Police.hu nyomán. A libsi portál még a rendőrökön is túltesz, ők ugyanis csak fiúnak nevezik a 13 éves potenciális családapát, akiről az alábbi kép körülbelül 6-7 éves korában készülhetett.

Mint a Budapesti Rendőr-főkapitányság közleményéből kiderül, A rendelkezésre álló adatok szerint a 13 éves fiú 2025. november 4-én nem tért vissza XV. kerületi tartózkodási helyére, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrök jelenleg is nagy erőkkel keresik.

Kozák Szántínó körülbelül 160 centiméter magas, fekete rövid haja van.