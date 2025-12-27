Íme egy újabb gyöngyszem, természetesen egy vadonatúj Mercedes a kijelölt rokkantparkolóban igazolvány nélkül beparkolva, hiszen ott a legközelebb a parkolni a bejárathoz.
Természetesen akik jogosultak lennének ide parkolni, azok meg mehetnek hátra a francba, és biceghetnek fájós lábbal beavásárlóközpontba.
Ez teljesen felháborító hogy egyesek kisajátítják maguknak jogosulatlanul a rokkant parkolót.
Szeged Árkádban készült ma 13:53-kor - írja a képeket küldő olvasónk.
Korábban írtuk: Parkolj bunkón Szolnokon is! (71.) - Három bunkó egy plázában