Támad a leszbikus űrhercegnő

Tavaly jelent meg Ausztráliában egy felnőtteknek készült animációs sci-fi vígjáték (hivatalos megnevezés, én egyáltalán nem így hívnám…), a Lesbian Space Princess, melyet még a 75. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválra is képesek voltak kivinni, mi több, ott debütált, és rögtön meg is kapta a Teddy-díjat, melyet LMBTQ-tematikájú filmeknek ítélnek oda. Ausztráliában szeptember 11-én láthatták először az érdeklődők, ott képesek voltak moziba is beküldeni ezt az ökörséget.



Az animációs film plakátja (forrás: Wikipedia)

Mindenekelőtt röviden áttekintjük ezt a filmipari szégyenfoltot, szeretnék elöljáróban két dolgot leírni. Először is az animációs filmet nem én találtam, mindez olvasónk érdeme, habár nem biztos, hogy erre a köszönöm lenne a legjobb szó. A viccet félretéve, örülök, hogy felhívta a figyelmemet erre a fércmunkára, filmkedvelőként tisztában kell lenni az ipar nagyon sötét oldalával is.

Másodszor pedig szeretném leszögezni, hogy ez nem egy filmbemutató, nem része a rovatomnak. Ott még a rossz filmek esetében előfeltétel, hogy meg is nézzem teljes terjedelmében őket, ezt ebben a helyzetben viszont nem vagyok hajlandó vállalni, pedig sok borzasztó filmet láttam már. Kizárólag a veszélyes trendekre szeretném felhívni az olvasók figyelmét.



"Live. Laugh. Lesbian.", ahogy a film mottója mondja (forrás: lesbianspaceprincessmovie.com)

A cselekmény szerint a szorongó és introvertált Saira Clitopolis bolygó hercegnőjeként tengeti mindennapjait két leszbikus királynő gyermekeként. Természetesen ő maga is leszbikus társat választott magának Kiki személyében, viszont a kapcsolat nem lesz tartós. Szakítanak, Kikit pedig elrabolják a „Hetero White Maliens” névre hallgató férfiak, hogy csapdát állítsanak Saira hercegnőnek. Sairának van egy labrüsze, mely fegyver itt a „leszbikus erő” szimbóluma, azonban pályáznak rá a „gonosz férfiak” is, hogy segítségével erősíteni tudjanak a „csajmágnesükön”.

Saira elindul Kiki megmentésére, út közben pedig találkozik egy Willow névre hallgató homoszexuális popikonnal, meg egy Blade nevű drag queenel is, akit aztán lefejeznek, mert megpróbálta ellopni Saira labrüszét.

A „gonosz fehér heterók” bolygóján aztán kiszabadítják Kikit, legyőzik a férfiakat, akik rögtön rá is jönnek, hogy túlbecsülték a nőket, és innentől inkább egymással randiznak majd, magyarul homloszexuálisok lesznek. Saira rájön, hogy „önmaga szeretete” a legfontosabb, így természetesen egyedülállóként tér vissza anyabolygójára, Clitopolisra.

Mindezt nem én találtam ki, ez a nemzetközi díjat kapott mese konkrétan erről szól. Mindamellett, hogy csupa LMBTQ-karaktert vonultat fel, természetesen egyéb konzervatív értékekbe is belerúg. A „gonosz férfiak” nem csupán azért gonoszak, mert férfiak, hanem azért is, mert heteroszexuálisok, no és persze fehérek. A címszereplő „pár” természetesen szakít, a főhős Saira pedig „rájön”, hogy csak annyi a dolga, hogy „magát szeresse”, semmi más nem fontos, így egyedülállóként tér vissza hazájába.

Ezzel nagyjából sikerült mindent lefedni, amivel támadhatók a konzervatív értékek. Masszív LMBTQ-propaganda, család- és kapcsolatellenesség (mondjuk itt már a „kapcsolatok” sem voltak normálisak, de még ez sem volt elég), a „szeresd magad, semmi más nem számít” egocentrikus világképe, no és persze a már említett tengernyi LMBTQ-karakter.



A homoszexuális popikon és az egyik leszbikus karakter, akinek amúgy "sexy bitch" van a pulcsijára írva (forrás: lesbianspaceprincessmovie.com)

A „Hetero White Malienek” természetesen a gyűlölt fehér férfiakat testesítik meg, de a filmben amúgy vannak egyéb utalások, beszélő nevek is. Clitopolis a clitorisra, vagyis a csiklóra utal, de labrüsze sem hiába van a főszereplőnek.

A labrüsz vagy labrys eredetileg egy kétélű, kétfejű kézifegyver, görög szélsőjobboldaliak és a Vichy-Franciaország is használta a két világháború közötti időszakban, sőt, a vesztes háború után is használatos maradt ilyen szellemiségű körökben, hogy aztán a buzilobbi a szivárvány után ezt is megpróbálja kisajátítani. Az 1970-es évektől az „ébredő leszbikus mozgalmak” szimbóluma lett, mint az „erő és önellátás” jelképe, ezzel párhuzamosan pedig a feministák is elkezdték használni a „női hatalom megerősödésének” szimbólumaként. A leszbikusok már nem a kétélű, szimmetrikus fejszét látták benne, hanem egy pillangót és egy szeméremajkat, melyet „a női szellem megtestesülésének” írtak le. S hogy a kör teljes legyen, az 1999 óta létező „leszbikus zászló” egy lila háttéren elterülő, fordított fekete háromszögbe foglalt labrysből áll. Emellett számos LMBTQ-egyesület hordozza a labrüsz szót a nevükben, például a magyarországi Labrisz Leszbikus Egyesület is. Ha emlékeznek még az olvasók, a Meseország mindenkié nevű szarság is az ő gondozásukban jelent meg, melyet Dúró Dóra darálója méltó helyre küldött, és amely mind a mai napig a Mi Hazánk Mozgalom egyik legjobb akciójaként tartható számon.

A szánalmas cselekmény és a téma dacára – illetve éppen azért – nem kizárólag a Berlini Filmfesztiválon, de egyéb hasonló eseményeken is díjazták a leszbikus űrhercegnő kalandjait. Így például 72. Sidney-i Filmfesztiválon a „Legjobb ausztrál film” közönségdíját nyerte el. Nem lehetett túl izmos a mezőny.

Kritikusi szinten is több pozitív recepciót kapott, ami egyszersmind jól jelzi, mennyire lehet komolyan venni az „élvonalbeli” kritikusokat. „Lazán multikulturális, elbűvölő és remek kalandnak” nevezték a lobbi szánalmas bértollnokai.

Végül érdemes egy pillanatra megnézni, milyen ordító különbségek vannak a kritikusok és a közönség értékelései között.



Eltérések az értékelésekben, szakadék a normalitáspárti közönség és a lobbi uralma alatt álló kritikusok között (forrás: rottentomatoes.com)

Csupán 42 értékelés után a Rotten Tomatoes szerint 98% a film sikermétere (itt gyűjtik a hivatásos kritikusok véleményeit), ami röhejes, irányított eredményt és erős cenzúrát sejtet, ám a „Popcornmeter”-en, ahol a teljes közönség értékelhetett, több mint 50 véleménynyilvánítás után csak 2,1 csillagon áll az 5-ből, ami kemény 27%-ot jelent. Sok néző gusztustalannak, öncélúnak írta le az animációs filmet.



Értékelések az IMDb-n (forrás: imdb.com)

IMDb-n 768 értékelés áll rendelkezésünkre jelenleg, itt 6,3-on áll a 10-ből, ami túl jó eredmény ennek a baromságnak. Ám az adatok itt is beszédesek. A legtöbb szavazat (összesen 173, amely az összes értékelés 22,5%-át teszi ki) az 1-es, vagyis a legrosszabb értékelésre érkezett. Erről ennyit.



Jé, a Rotten Tomatoes által van hitelesítve! Biztosan nagyon "független" véleményt alkothatnak így a felületen (forrás: lesbianspaceprincessmovie.com)

A Lesbian Space Princess egy újabb gusztustalan provokáció az LMBTQ-ipar részéről, melyet a lefizetett, megvezetett kritikusok és az LMBTQ-emberek, illetve naiv csatlósaik felmagasztalnak ugyan, de az emberiség józanabb, nagy többséget alkotó fele továbbra is elutasítja az ilyen szánalmas próbálkozásokat, hiába égetnek rá dollármilliókat. Maradjon így a jövőben is!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info